Aj jarné prehliadky známeho bratislavského módneho podujatia sa pre koronu niesli, podobne ako jesenná časť, v duchu online vysielania. Podľa slov zúčastnených návrhárov už to samo osebe nebolo to pravé orechové, keďže chýbali diváci a atmosféra. No to, čo organizátori predviedli na záver prehliadky modelov Andrey Koreňovej, pobúrilo nielen dotknuté osoby, ale aj mnoho známych tvárí šoubiznisu.

Z online prehliadky totiž odmietli odvysielať časť, v ktorej predvádzali „plus size“ modelky a jednoducho ich vystrihli. Spustila sa lavína pohoršenia, do ktorej sa zapojili aj speváčky Celeste Buckingham (25) a Ronie (25). Vyjadrili sa, že už ich na tomto podujatí v budúcnosti neuvidíme.