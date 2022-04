Bývalá finalistka Miss Universe SR prežíva v posledných rokoch poriadne turbulentné obdobie. Na hlavu jej padá škandál za škandálom a zdá sa, že spoločným menovateľom je alkohol.

Je to len pár týždňov, čo Miroslava Fabušová rozvírila vody v jojkárskej šou Bez servítky, kde ju mnohí diváci obviňovali z toto, že nepôsobí triezvo. Zvláštne sa správala aj na jednej súkromnej párty, kde sa vlnila okolo speváka Petra Bažíka. Tentoraz ju zasa pred živým prenosom tanečnej šou Let´s dance pre jej zvláštne správanie vyviedli z Incheby ochrankári. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ bývalá misska na miesto dorazila potúžená alkoholom, podľa svedkov to bolo zjavné už z jej správania počas príchodu.

Názory sa rozchádzajú

Modelka na prenos prišla ako sprievod speváka Davida Keya, kamaráta, ktorý tiež súťažil v spomínanej šou o varení. Fabušovú počas fotenia pri fotostene kompetentní vyzvali, aby priestory opustila. Tu sa názory svedkov rozchádzajú. Zatiaľ čo jeden z nich tvrdil, že hlavným problémom bolo jej vulgárne správanie počas fotenia, iný sa vyjadril, že pochybila tým, že skočila do živého rozhovoru, ktorý viedol Tomáš Bezdeda s hokejistom Richardom Lintnerom. Zo záznamu sa naozaj dá usúdiť, že nie je celkom pri sebe, ale páni jej nevyžiadanú návštevu pred mikrofónom zvládli statočne a s úsmevom. Na záberoch však vidieť, ako sa ju pokúša niekto od Bezdedu a Lintnera odtiahnuť...

Nenástojila na návrate

Ako sa všetko zomlelo, sme sa spýtali aj Davida Keya, ktorý Miroslavu na prenos priviedol so sebou. „Nemyslím si, že to bol až taký škandál, aby si zaslúžil takú veľkú publicitu. Let´s dance je krásny nablýskaný projekt so šikovnými účinkujúcimi a nezaslúži si, aby ho zatienila takáto nepríjemnosť,“ povedal spevák, ktorý rázne vyvrátil tvrdenia o tom, že by jeho kamarátku na prenos nikto nepozval, a aj to, že sa Fabušová po incidente snažila dostať späť do Incheby.

Pozval ich Jorge

„Po incidente som Mirku poslal do taxíka a vrátil som sa po prvej reklame do sály,“ objasnil nám David, ktorého na priamy prenos pozval exotický porotca Jorge González. Ten sa hneď pri prvej príležitosti zaujímal o to, kam David zmizol. „Cez reklamu sa ma spýtal, kde som bol tak dlho a či som prišiel sám. Zahovoril som to, povedal som mu, že sme sa dlho fotili pri fotostene.“ Na druhý deň ráno však muselo byť Jorgemu všetko jasné, podobne ako zvyšku Slovenska.

Mirkine zvláštne správanie divákov prekvapilo aj v relácii Bez servítky:

Za mrežami

Všetkým tiež musí byť jasné, že viacnásobné incidenty s alkoholom Miroslavy Fabušovej naznačujú, že môže mať v tejto oblasti naozaj problém. V tomto prípade nám však David odpovedať nechcel. „Musíte sa spýtať jej, ona je svojprávna,“ uzavrel.

Okrem nepríjemnosti v Inchebe a podivného správania v relácii Bez servítky mala modelka pre alkohol problémy už aj so zákonom. Začiatkom minulého roka ju totiž polícia pristihla šoférovať pod vplyvom a v krvi jej vtedy namerali až 1,33 promile. Fabušová sa podľa všetkého presúvala z Dunajskej Lužnej do Bratislavy, no jej spanilá jazda sa skončila už v dedine Rovinka, odkiaľ putovala priamo do cely predbežného zaistenia. Čelila obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Obeťou bitky

Len krátko predtým sa Miroslava stala obeťou fyzického útoku, keď išla vyniesť smeti. Svoje monokle na tvári zdôvodňovala tým, že si na ňu večer počkal neznámy útočník, ktorému vraj nevidela do tváre. Mal ju chytiť za vlasy, udrieť do tváre a kopať. Nič počas bitky nepovedal, nechal ju tam a zmizol. Pre PLUS 7 DNÍ povedala, že nechcela volať políciu, ale strážcov zákona zavolala jej kamarátka. Fabušová ponúkla zaujímavú verziu: „Od bolesti a strachu som zaspávala, ale zobudila som sa na búšenie dverí. Tam bola posádka – dvaja policajti a dve sestričky, sľúbili, že do hodiny budem vybavená a ošetrená, tak som išla s nimi do nemocnice. Odmietam chodiť na miesta, kde je kovid, preto som nechcela ísť. Štyri hodiny som ležala na plastových stoličkách a počúvala, ako sa v ambulancii smejú. Čiže starostlivosť nula, tak som odišla z nemocnice domov taxíkom.“

Čo bude ďalej?

Miroslava Fabušová netají, že jej smutne preslávená cesta s Borisom Kollárom v jednej limuzíne, ktorá sa skončila haváriou, ju stála mnoho zdravotných problémov. Po všetkom, čo sa stalo, brala aj lieky na upokojenie. Tie však môžu byť v kombinácii s alkoholom doslova nebezpečné.