S hercom Dušanom Kaprálikom, ktorý prehral svoj boj so zákernou a ťažkou chorobou, sa prišli do bratislavského krematória rozlúčiť mnohé známe tváre. Medzi smútiacimi nechýbali herci Karol Čálik, Pavol Topoľský, Ján Mistrík, Eva Večerová, Miroslava Partlová či režisér a choreograf Ján Ďurovčík. Mnohí z nich s ním roky spolupracovali v jeho domovskom divadle Nová scéna, kde účinkoval takpovediac do posledného dychu. Na javisku s ním často stála aj Sisa Sklovska, na obrade preto nemohla chýbať. A treba povedať, že bola neprehliadnuteľná.

Žiadna čierna

Prítomným na pohrebe určite spočinul pohľad na výbere jej oblečenia. Hoci je na Slovensku zvykom chodiť na pietne udalosti v čiernej, ona tak neurobila. Na poslednú rozlúčku prišla oblečená v zaujímavých šatách, ktoré mali čiernu farbu len v náznakoch. Z veľkej časti boli biele, pošité modrými flitrami. Aj keď je o dive známe, že má rada výstredne módne kúsky, tentoraz nebolo jej cieľom strhnúť na seba čo najväčšiu pozornosť.

Priamo na rozlúčke denníku Plus JEDEN DEŇ objasnila, prečo do krematória zvolila šaty v nezvyklej farebnej kombinácii. „Na pohreby nikdy nechodím v čiernom, ani mojim rodičom som na pohrebe nebola v čiernom… Moja mama, keď už vedela, že je to s ňou zle, mi povedala, aby som jej do truhly obliekla smaragdový kostým, ktorý som jej kúpila. Ani môj tatino nemal v truhle čierny oblek, ale sivý. Jednoducho, tak to cítim.“

Pohreb herca Dušana Kaprálika v bratislavskom krematóriu. Na snímke Martin Kaprálik s manželkou a Sisa Lelkes Sklovska. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako vysvetlila farebnosť tohto out­fitu? „Šaty som si vybrala preto, lebo modrá je kráľovská modrá – to som si mohla dovoliť —, a biela preto, lebo náš Kapor išiel tam do neba,“ dodala vo vyjadrení pre Plus JEDEN DEŇ.

