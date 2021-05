Hoci sa muzikálová speváčka len včera vrátila z nemocnice, už opäť manažuje svojich študentov z banskobystrickej Akadémie umení a nevie, kde jej hlava stojí. „Nemôžem ich nechať len tak,“ hovorí. Pôsobí, akoby si ani neodskočila na operačnú sálu, ale za roh do obchodu. Obviazaná ľavá ruka jej síce prekáža, ale čo už. O dva týždne jej vyberú štichy a pod nôž pôjde pravá ruka. Jej problém sa ťahal už pár rokov a až teraz prišiel čas vyriešiť ho. „Bude to znieť čudne, ale pandémia mi zachránila život,“ konštatuje Sisa Lelkes Sklovska vecne.

„Odrazu som si na seba našla čas. Už predtým som cítila, že sa rútim strašnou rýchlosťou. Manžel mi hovoril: Preboha, veď robíš za pätnástich, nezastavíš sa, stále pendluješ medzi Bratislavou a Bystricou... Potom sa zavrelo divadlo, škola, všetko sa zastavilo, tak som si povedala, teraz alebo nikdy, treba uzdraviť telo,“ hovorí speváčka, ktorá si prešla niekoľkými ťažkými zákrokmi.

„Deväťdesiat percent celého zdravia je v hlave, v prístupe k situácii, a ja som optimista. Ja sa vraj usmievam, aj keď spím, hovorievala mi to moja mama a vraví to aj môj muž,“ prezrádza.

Nešlo jej vyrovnať prsty

Operácia ruky, vlastne dlane a prstov, ktorú Sisa podstúpila, trvala dve hodiny a bola po celý čas pri vedomí. „Chcela som to vidieť, ale primár Ladislav Košťál, ktorý je absolútna špička v chirurgii ruky, mi to nedovolil,“ naoko sa hnevá Sisa. Ukázal jej vraj aspoň zvláštne kusy väziva, ktoré jej vyoperoval.

Počas tejto operácie síce na sále nespievala, ako tomu bolo vo Viedni, keď jej pred rokmi menili bedrový kĺb, zato živo debatovala o svojej zriedkavej chorobe. Hovorí sa jej aj choroba Vikingov, pretože sa často vyskytuje v škandinávskych krajinách. Odborný názov je trochu krkolomný – Dupuytrenova kontraktúra.

„Pod kožou sa mi vytvorili väzivové uzly a pruhy v dlani a na prstoch. Hoci nebolia, postupne sa skracujú a krivia prsty smerom k dlani. Nedajú sa vyrovnať ani násilím. Vyzerá to nepekne a ako veľký estét to ťažko nesiem, horšie však je, že by mi postupne vypadávali predmety z rúk,“ vysvetľuje speváčka.

Keby jej neoperovali ruky, o chvíľu by mala problém držať predmety. Zdroj: Instagram

„Choroba vraj postihuje hlavne mužov, ktorí manuálne pracujú,“ dodáva s úsmevom. Pôvodne chcela, aby jej operovali obe ruky naraz, tak ako kedysi haluxy, hoci sa to tak nerobí. „Ja nemám čas, už idem hrať!“ smeje sa. V Divadle Nová Scéna vraj vedia, že aj keby ju prešiel parný valec, príde hrať, predstavenie kvôli nej predsa nezrušia. „Volajú ma mimozemšťan,“ podotýka.

