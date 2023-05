Legendárna Bohdalka oslavovala narodeniny, no pozrite, akú fotku zverejnila jej dcéra!

Jiřina Bohdalová oslávila už svoje 92. narodeniny, na rozdiel od tých predchádzajúcich prebehli v podstatne komornejšom duchu. Dôvodom mohlo byť aj to, že koncom uplynulého aj začiatkom tohto roka si slávna herečka prešla pomerne ťažkým obdobím, keď kvôli nalomenému stavcu skončila v nemocnici, dokonca musela odsunúť na vedľajšiu koľaj aj svoju hereckú činnosť, keďže jej lekári odporúčali oddych.



Z najhoršieho je už Jiřina našťastie vonku, tu a tam sa objavuje aj na spoločenských podujatiach, a venuje sa aj svojej televíznej práci. Nedávno napríklad kvôli nakrúcaniu svojej televíznej relácie oželela aj oslavu okrúhlej osemdesiatky Felixa Slováčka, na ktorej mala byť čestným hosťom a sám Felix jej chcel gratulovať k narodeninám, ktoré oslavovala hneď na druhý deň po jeho veľkolepom koncerte.



Jiřina svoju neúčasť vyvstlia už spomínaným nakrúcaním televízneho programu. Herečka priznala, že aj v tomto veku ešte pracuje, lebo ju to udržuje v kondícii, a veru, hlava jej ešte slúži, že by jej aj o pár dekád mladší mohli závidieť, len to telo už občas zaštrajkuje.



Jiřina však všetko zlé prekonala, a tak mohla v kruhu svojich blízkych osláviť svoje ďalšie narodeniny. Zo Švédska prišla aj sestra Jiřiny Bohdalovej Jaruška, ktorá bude v Česku celý mesiac. Bohdalovej dcére Simona si nemohla pomôcť a na sociálnej sieti zverejnila FOTO z rodinnej oslavy, a budete veru pozerať, kto všetko na oslavu prišiel. Aj vy ste si to všimli?