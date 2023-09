„Otvárame SPIRITUÁLNU ŠKOLU. Tešíme sa na vás,“ napísala na svojom Instagrame k videu, na ktorom stojí pri strome a hovorí: „Poďme spolu vytvoriť novú zem. Teším sa na vás v spirituálnej škole Silvie Šuvadovej.“

K príspevku samozrejme pridala aj odkaz na stránky jej nového projektu, do ktorého, ako hovorí, chce vložiť väčšinu jej energie. „Rozhodla som sa, že väčšina mojej energie pôjde do Spirituálnej školy. Čas na Zemi sa nám všetkým kráti a každý z nás sa musí veľmi dobre rozhodnúť komu a čomu dá svoju energiu, čas a do čoho investuje.

Nahrávanie videí na youtube alebo písanie nekonečných statusov na FB, toto prenechám mladším. Chcem robiť niečo, čo má zmysel,“ píše na stránkach školy.

Ako priznala, založenie školy nebol žiadny spontánny nápad. „Spirituálna škola Silvie Šuvadovej už bola v mojej mysli niekoľko rokov. Vedela som, že chcem ľudí učiť, a že chcem byť pritom, ako sa vyvíjajú, že ich chcem sledovať, a že ich chcem sprevádzať,“ Koľko si ale pýta za jej spirituálne vedenie? Silvia ponúka polročné predplatné 165 eur a rok v jej škole vás vyjde na 333 eur.