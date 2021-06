Keď sme sa koncom marca tohto roka Silvie Lakatošovej opýtali, či môže byť pandémia začiatkom konca súťaže Miss, odpovedala: "Mňa stále baví práca s mladými kočkami, ktorým môžem odovzdať skúsenosti. Ale ľudia majú teraz iné starosti, necítim to tak, že by sme sa mali zabávať týmto štýlom. Akosi to nejde zo mňa teraz von..."

Finále miss si už nepredstavovala ako okázalý priamy prenos ale skôr ako podujatie, módnu prehliadku, na ktorej sa zvolí miss. A triezvo dodala: "Okrem toho, je to nákladná záležitosť, na ktorej pracujete trištvrte roka, a všetka tá energia aj peniaze sa „spláchnu“ za jeden večer. Mňa to aj tak ťahalo dlhšie ku komornejšiemu finále."

