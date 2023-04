Šieste kolo tanečnej šou prienieslo opäť zaujímavé momenty. Na Borisa Valábika prezradila jeho tanečná partnerka Eliška Lenčešová, že priveľa rozpráva, porotkyňa Adela Vinczeová si zasa pochvaľovala koláče, ktoré priniesla do zákulisia mama majteľa tanečnej školy Petra Modrovského a herečka Jana Kovalčíková zasa priznala, že na tréningy jej chodí robiť motivátorku Kristína Svarinská. "Ešte aj koláče donesie. Som vďačná, že ju mám," pochválila kamarátku.

Inokedy chválený Richard Autner tentoraz zožal kritiku za svoju sambu, ktorú Ján Ďurovčík označil za "bačovskú". Veľkú pochvalu nezožala ani Gabika Marcinková za viedenský valčík, ktorý poňala s patnerom veľmi odvážne sexi šatami ale aj prevedením - tanec bol nabitý akrobaciou, ale nevydarenou. Adela Vinczeová povedala: "Chápem, že ste chceli urobiť niečo iné, ale precenili ste svoje sily." Ján Ďurovčík skonštatoval, že mu nevadí moderný prístup, ale tanečný partner neodhadol Gabikine schopnosti: "Mlynské kolo bolo toporné, aj keď ste išli do dvíhačky, bolo to toporné... Polovica tanca bola ťarbavá a ťažkopádna." Gabika Marcinková ťažko skrývala sklamanie a nakoniec si nasypala popol na hlavu keď povedala, že za to môže ona, pretože chcela ťažkú choreografiu.

Mario Cimarro tentoraz tancoval tango, v ktorom sa skrýval smútok. Minulý týždeň mu totiž zomrel kamarát a priznal, že sa táto udalosť odrazila aj v ich choreografii. Pozrite si vo VIDEU, ako reagoval po vypadnutí.

