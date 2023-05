Hoci slávna herečka v marci oslávila už svoje 65. narodeniny, každým dňom dokazuje, že do starého železa ešte nepatrí. Žije naplno, s pribúdajúcimi rokmi nemá problém, a ja to na nej vidno. Pokojne sa oblečenie do odvážnejších oufitov, a nemá problém vystaviť sa napríklad v bikinách. Na počudovanie, stále je na ňu celkom pekný pohľad.



Nedávno sa však na sociálnej sieti pochválila takou selfie fotkou, že ňou takmer zborila instagram, a mimochodom, rovno dostala aj ponuku na sobáš. Sharon sa odfotila doma pred veľkým zrkadlom, urobila si selfie v plavkách a stredobodom fotky je - jej pozadie. Fanúšikovia sa mohli zblázniť a nešetrili pochvalnými komentármi, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako tam vyzerá.



Sharon k fotke pripísala len krátky textík: "Pripravená na leto." Pravdou je, že pre mnohých je herečka inšpiráciou v tom, že pribúdajúce roky vie nosiť a ani po šesťdesiatke sa nebojí odvážnejších modelov alebo bikín. V 65 rokoch je to stále sexi kosť, ktorá s prehľadom strčí do vrecka aj mladšie ročníky.