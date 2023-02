Pikantná nevera bývalého španielskeho futbalistu Gerarda Piquého (36) zamestnáva tlač na celej zemeguli už niekoľko mesiacov. Jeho manželka a kolumbijská megahviezda Shakira mu na zálety s 23-ročnou Clarou Chia Marti prišla bizarným spôsobom.

Lekvár ako dôkaz

Speváčke sa nezdalo množstvo odjedeného jahodového lekváru z pohárika, z ktorého zvyčajne odjedala len ona. Piqué ho vôbec nemal rád, a keď sa hviezda vrátila do ich sídla po jednom z jej vystúpení, hneď vedela, že čosi nie je doma s kostolným poriadkom.

Vyplávalo na povrch, že mladučká dievčina Clara dva roky potajme nechodila do domu manželov len na sladké dobroty. „Zachutil“ jej aj slávny otec rodiny, ktorý má so Shakirou dvoch synov – desaťročného Milana a sedemročného Sashu.

Lajkla neverníka

Kauza neunikla ani moderátorke televízie JOJ Alexandre Orviskej, ktorá sa živí klebetami zo sveta šoubiznisu v rámci programu Topstar. Teraz sa však sama stala aktívnou účastníčkou.

Gerard Piqué s prenikavým pohľadom modrých očí pred pár dňami zverejnil záber na svojom instagramovom účte, ktorý zaujal aj Alexandru. Príťažlivému športovcovi s Clarou po boku venovala piktogramy v podobe troch ohníkov. Jojkárkin prejav sympatií však nezostal bez ohlasu a priateľka hokejistu Jaroslava Janusa to schytala.

„Ženy ako ty, ktoré podporujú neverníka, ako je Piqué, by mali mať samy doma druhého Piquého. Podporovala by si ho, keby ti to isté urobil tvoj manžel?“ zareagovala rovnako ohnivá diskutérka.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.