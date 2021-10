Monika Haklová sa nevie zbaviť nálepky škandalistky. Cieľavedomá hviezda reality šou tvrdí, že šoubiznis je tvrdý a pretŕčanie v ňom jej skôr uškodilo. Monika, ktorá v Rakúsku rozbehla úspešnú kariéru, si napriek tomu drobnú provokáciu sem- -tam neodpustí.

Vraj tým motivuje ženy. Šarmu porozprávala, kam sa jej život posunul odvtedy, ako pod dohľadom kamier mrzla na statku.

V aktuálnej sérii reality šou sa súťaží „po starom“, keď si účastníci musia jedlo zaslúžiť a žijú v skromných podmienkach. Aj vy ste to mali tvrdé, keď ste súťažili.

Áno, boli sme v tuhej zime, mínus 15 stupňov, fujavica a v tej zime sme stavali maštaľ. Nemali sme teplú vodu, len zo studne, a tú sme si museli vlastnoručne načapovať, zohriať a až potom sa umyť. Nemali sme elektrinu ani kúpeľňu, ani zrkadlo, mali sme pár vecí, žiadne outfity... Boli sme hladní, niekedy sme pojedli aj zemiaky a jablká, určené zvieratkám. (Smiech.) Bolo nám zima, dostali sme len zelené vojenské deky. Mali sme kúriť, ale mladým ľuďom sa nechcelo ísť pripraviť drevo, tak sme sa triasli od zimy. Katastrofa. Najviac mi prekážali hádky, ku koncu už ľudia boli k sebe zlí, intrigovali. A mne navyše už veľmi ku koncu chýbali deti, veľakrát som chcela pre ne odstúpiť!

Nakrúcali ste nedávno šou Bez servítky. Je to začiatok vášho návratu do médií?

Oslovili ma a nakrúcala som, ale určite to nie je môj comeback do médií. Pretože rada varím, rada ochutnávam, prijala som ponuku. Do médií sa už nepchám, ale, samozrejme, ak by som dostala nejakú zaujímavú ponuku, nevyhýbam sa jej.

