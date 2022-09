O herečke je síce známe, že roky beháva a vždy mala tip-top figúru, no tentoraz je to naozaj do očí bijúca dokonalosť. Museli sme teda zistiť, čo je za tým.

Naozaj sa nedá nevenovať pozornosť vašim nohám. O čo ide, že ich máte také vyrysované?

Behávam každý deň osem kilometrov a snažím sa nejesť. Ale keď človek behá, aj mu chutí oveľa viac. (Smiech.) Teraz som to s pohybom trochu preháňala, lebo som išla točiť film, a keď som zbadala môjho sexi filmového partnera, ktorý prišiel nieže chudý, ale vysušený, predstavila som si, že tuto s tetuškou bude hrať ľúbostné scény, tak som hneď prestala jesť a pridala kilometre. (Smiech.)

Koľko kíl išlo dole?

Schudla som asi tri kilá, teda nie veľa, ale riadne som spevnila postavu.

Takže to funguje aj u nás ako v Hollywoode, že herečky pre filmovú rolu chudnú?

Keď si vezmete, ako obrazovka brutálne pridáva a filmové plátno už ani nehovorím... Všetky faldy sú krát tri… (Smiech.)

Oplatilo sa vám trpieť? Ste spokojná s výsledkom?

Fú, asi som príliš sebakritická. Myslím si však, že človek by mal byť spokojný so sebou a svojím telom, aké je. Netreba to preháňať. Ale toto je práve taká brandža, kde sa na vás v kuse niekto pozerá a posudzuje, takže to trošku kýva so sebavedomím. (Úsmev.)

Vy už musíte byť zvyknutá na hodnotenia ľudí za tie roky.

Kto si zvykne na kritiku? Nikto.