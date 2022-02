Namiesto figového listu luxus za 1500 libier. Za takúto márnivosť by ich teda z raja hnali!

Bella a Gigi ako hriešne Evy odené do kabelky Versace.

Najslávnejšie modelkovské sesterské duo, ktoré má momentálne prácu v New Yorku na Fashion Week, nafotilo reklamu, ktorá sa možno zapíše do análov. Pre značku Versace ukázali svoje nahé telá. Halili ich len tmavá a blond parochňa a lono im zakrývala čierna a biela kabelka. Kus 1500 libier. Je však chvályhodné, že minimálne Bella nemyslí len na boháčky, ale angažuje sa aj v charite. Gigi má malé dieťa, takže momentálne na to nemá čas.

Krásna aj zvnútra

Bella je síce zvyknutá kúpať sa v luxuse, rozhodne však nemyslí len na seba. Keď sa nedávno vracala domov studeným nočným New Yorkom, uvedomila si, koľko ľudí vrátane detí mrzne na uliciach. Na rozdiel od nej ich však nečaká vyhriaty byt. Tak ju to dojalo, že sa začala angažovať v akcii Jeden teplý kabát. Snaží sa získať financie pre bezdomovcov a teplé šaty rozdáva aj osobne.