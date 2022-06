Kvetinárka Eda, túžiaca po univerzitnom vzdelaní, a zazobaný architekt Serkan, ktorý si nepripúšťa prehru. Scenáristi tureckého seriálu Láska na prenájom uplietli hlavným hrdinom príbeh plný vášne, intríg a zvratov. Veď ako inak... Všetko sa začína v momente, keď Serkanova firma zruší Ede štipendium, čo pre ňu znamená zrútenie sna. Bezohľadný Serkan sľúbi, že jej ho vráti, ale musí sa vydávať za jeho snúbenicu. Chce totiž vzbudiť žiarlivosť u expriateľky. Eda Serkana nenávidí, ale na podmienky pristane.

Dnes už fanúšikovia seriálu netrpezlivo čakajú, či sa potom, ako Serkan po rokoch zistí, že má s Edou dcéru, tí dvaja zosobášia. Natália Kóšová a Peter Krajčovič už vedia, ako sa to celé skončí. Nedávno totiž dabovali posledný dialóg.

Tri mesiace nahrávania

Slovenskí Eda a Serkan sa stretli prvý raz pri dabovaní rozprávky. Kým Peter Krajčovič dabuje prakticky od svojich ôsmich rokov, Natália je relatívny nováčik, režiséri ju objavili pred štyrmi rokmi. Ľudsky si obaja sadli vďaka podobnému zmyslu pre humor. Aj preto bola práca v uzavretom dabingovom štúdiu viac zábavou ako drinou. Dabing totiž naozaj nie je jednoduchý. „Prídete, dostanete text, ktorý vidíte prvý raz v živote, na obrazovke vám beží obraz a v slúchadlách počujete originálny zvuk. Spočiatku som nechápala, ako sa tie veci dajú robiť naraz. Vyžaduje si to disciplínu a prax,“ hovorí Natália.

„Spomínam si na Moniku Hilmerovú, ktorá keď prišla prvý raz do dabingu, opýtala sa, prečo má Janko Kroner scenár pred sebou na pulte. On jej vraví: No veď to čítame. A ona sa zháčila: Ja som sa to všetko naučila,“ spomína Peter s úsmevom. Áno, v dabingu to nie je ako pri klasickom herectve, kde sa dopredu naučíte text a potom skúšate. Tu dostanete maximálne pokyny od režiséra a idete.

Technické nuansy

Nie je jednoduché vžiť sa do postavy a dabovať tak, aby to pôsobilo dôveryhodne. Dôležité je, že pri výkone herci stoja a môžu teda slobodne gestikulovať, dopomáhať tak emóciám, kričať, ak treba. Úskalím turečtiny sú zvuky „c“. „Oni často v reči ,ckajú‘, my taký zvuk ani nemáme, tak ho nahradzujeme akýmsi pazvukom, predĺženým ,áá‘,“ smeje sa Natália, ktorá s Petrom svorne konštatuje, že sa po turecky veľa nenaučili.

Dabingoví herci Natália Kóšová a Peter Krajčovič. Zdroj: MARTIN DOMOK

Pekelné sústredenie

„Asi najťažšie bolo v Láske na prenájom nadabovať zásnuby, kde jeden cez druhého hovorilo asi šesť ľudí. Sústredenie muselo byť na 300 percent, aby sme sa dokázali trafiť do úst. Vtedy sme robili tri diely po sebe, boli sme vyčerpaní a miestami aj improvizovali,“ smeje sa Natália.

Peter dodáva, že niekedy sú scény naozaj emočne náročné: „Bol som svedkom, ako sa pri dabovaní dvoch tureckých seriálov moje kolegyne, ktoré dabovali hlavné ženské postavy, rozplakali. Nevedeli pokračovať, lebo im tiekli slzy. Ja som ich pri tom síce na pamiatku s úsmevom natočil, ale priznám sa, že aj mňa chytil záver a mal som hrču v krku.“ Prekvapivé? A prečo? Aj psychológovia hovoria, že taká dobrá romantika môže pôsobiť ako terapia na uvoľnenie pocitov, ktoré zbytočne skrývame.

Pohľad na upravených ľudí

„Stretávame sa s názorom, že romantický seriál je pre dôchodcov alebo mamičky na materskej. Ale mám neskutočne veľa známych vo veku od 20 do 40 rokov, ktorí to sledujú a dokonca si predplatili službu, vďaka ktorej si pozrú viac častí vopred,“ hovorí Natália, ktorú jedna z fanúšičiek seriálu oslovuje ako Eda – Eduška.

Peter dopĺňa: „Mám kamaráta, ktorý seriál sleduje a počas vysielania mi píše: Čo sa stane ďalej? Dokonca jeho manželka seriál nepozerá, on áno...“

Herec netají, že sa mu atmosféra tureckých seriálov páči: „Pozeráte sa na pekne oblečených ľudí, upravené a nalíčené ženy, pekné prostredie, krásne interiéry, a ani romantika, kde sa muži k ženám správajú ako džentlmeni a vedia prejaviť city, nezaškodí.“

Ovplyvnený postavou

Je on sám romantik? „V určitom zmysle áno. Asi väčšina chlapov je romantická, len to v dnešnom svete zakrýva,“ hovorí. Priznáva, že do istej miery dabing ovplyvňuje jeho správanie a dokonca aj šatník: „Moja manželka Janka vie, čo dabujem. Keď kriminálnika alebo zloducha, tak vraj viem byť hnusný, keď dabujem romantický seriál, nosím darčeky a som milý. Navyše, v tureckých seriáloch sú ľudia pekne oblečení a človek má pocit, že sa im chce vyrovnať. Začal som sa teda aj ja častejšie elegantnejšie obliekať.“

Natália je aj muzikálovou herečkou, ktorá účinkuje na rôznych eventoch, takže je na očiach. Peter si skôr stráži súkromie a pre ľudí je radšej „hlasom“. Ako sa vnímajú, keď sa počujú? „Ja nepozerám televízor prakticky vôbec, a ak áno, tak si pozriem niečo v angličtine. Ja totiž hneď pri zahraničnom dabovanom filme počujem kolegov,“ hovorí s úsmevom Natália.

Peter to má podobne: „Viackrát sa stalo, že ma manželka volá: Poďme si niečo pozrieť – a odrazu sa tam počujem. Ani si nepamätám, kedy som to nadaboval. Veľmi rád dabujem komédie a teším sa, keď môžem svojím hlasom či pazvukmi obohatiť dabovaného herca. Mám už zopár ,svojich‘ hercov, ktorých mi hlasovo priradili, a viem, čo ma čaká, ak ich dabujem. Ešte musím spomenúť, že ma vždy milo prekvapí, keď sa počujem v reprízovaných filmoch či rozprávkach spred 30 rokov, čo sa dnes deje výnimočne.“