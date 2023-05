Vratko Sirági odpálil semifinále s paso doble. Ján Ďurovčík zhodnotil: "Všetko čo robíte v páre, tým sa približujete k profesionálnemu tancu, ale ked Vratko tancuješ sám, necítiš istotu. Nie si alfasamec, ty by si nezabil ani komára, nejaký konsenzus by si s ním uzavrel. Díval som sa na Aničku viac ako na teba, a to by nemalo byť."

Vratko Sirági tancoval v semifinále paso doble. Zdroj: TV Markíza