Keď sa svetová hviezda vyberie nahodená do gala do luxusnej reštaurácie, okamžite sa na ňu vrhnú fotografi. Chcú uloviť snímky zachytávajúce to, ako jej to pristalo, a hlavne, s kým sa vybrala na večeru. Tentoraz sa podarilo vystriehnuť Selenu Gomez a s jej sprievodom, ktorý poriadne prekvapil.

V kalifornskej Santa Monice zas­tih­­­li totiž herečku v spoločnosti Francie Raisy, ktorá v minulosti zoh­rala v Seleninom živote kľúčovú úlohu, a odvtedy sú viac než len ka­marátkami. Nie, nemáme na mysli coming-out, Gomez je heterosexuálna, aj keď momentálne bez oficiálneho vzťahu. Napriek tomu je Francia pre ňu po rodičoch najdôležitejším človekom na svete.

Namiesto koncertu chemoterapia

Dlho sa zdalo, že krásnej tmavovláske rozdal osud len samé dobré karty. Od útleho detstva hrala v seriáloch aj vo filmoch a išla z roly do roly, zaskvela sa napríklad aj u Woodyho Allena. Darilo sa jej aj ako speváčke. Bola krásna ako bábika, populárna po celom svete a chodila s Justinom Bieberom. Nečudo, že bola idolom mnohých rovesníčok.

Aj ona však napokon dostala čierneho Petra. Vážnu chorobu. Lupus je naozaj zákerný. Z neznámych príčin sa imunitné bunky „zbláznia“ a začnú bojovať proti vlastným bunkám, poškodzovať ich a v rôznych orgánoch a systémoch tela vyvolávajú chronické nebezpečné zápaly. Selene ochorenie diagnostikovali v roku 2015, hviezda vtedy zrušila napríklad plánovaný koncert v Prahe. Namiesto toho podstúpila chemoterapiu. Fanúšikovia nevedeli, čo ju sužuje. Všimli si, že je neobvykle guľatá, čo niektorí pripisovali tomu, že pribrala. V skutočnosti však opuchy súviseli s tým, že jej prestali fungovať ľadviny.

Skutočná priateľka

Bolo to naozaj vážne, pretože jedinou záchranou vtedy pre dvadsaťpäťročnú hviezdu bola transplantácia. V príbuzenstve sa vhodný darca nenašiel. Potrebná zhoda sa však ukázala u jej kamarátky, ktorá išla na testy. Keď to Francii Raise lekári oznámili, necúvla, hoci by sa nikto nemohol čudovať. Súhlasila, že podstúpi vážnu operáciu a Selene svoju obličku daruje.

O jej veľkorysom a odvážnom geste sa svet dozvedel až ex post, keď Gomez uverejnila spoločnú fotografiu z nemocnice. Obe dievčatá ležali na nemocničnom lôžku a držali sa za ruky. Raisa vyzerala unavene, zato Selena sa usmievala od ucha k uchu. Nečudo, veď sa práve druhýkrát narodila.

Tiež vtedy vysvetlila, kam sa načas stratila z pódií. „Kvôli lupusu som potrebovala transplantáciu ľadvín a zotavovala som sa. Musela som to urobiť pre svoje celkové uzdravenie. Neexistujú slová, ktorými by som opísala, ako veľmi ďakujem svojej krásnej kamarátke Francii Raise. Dala mi obrovský dar a obeť, keď mi venovala obličku,“ napísala k dojemnej fotografii.

Jednoducho to potrebovala!

Neskôr prehovorila aj Francia, ktorá prezradila, že pri transplantácii nastali nebezpečné komplikácie. „Niekoľko hodín po operácii som mala skutočne strach. Keď sa Selena otočila na bok, prerušil sa prúd krvi. Lekári museli chirurgicky obnoviť tepnu, mohla v tej chvíli dokonca umrieť,“ priznala v rozhovore, ktorý poskytla, a rozhovorila sa aj o vlastnom utrpení. „Je veľmi ťažké byť darca, pretože nám berú niečo, bez čoho to naše telo nemusí zvládnuť... Ale ona jednoducho potrebovala niečo, čo mohlo rozhodnúť o jej budúcom živote.“

Po operácii Raisa tiež trpela, mala štyri veľké jazvy a dlho sa sama nedokázala ani len osprchovať. „Som veľmi aktívna osoba, a keď mi doktor povedal, že sa skoro dva mesiace nebudem môcť normálne pohybovať, bola som v šoku. Naozaj som však nemohla robiť takmer nič. Jediné, čo som dokázala, bolo chodiť,“ naznačuje, že ani pre darcu nie je transplantácia jednoduchá.

Nevďačnica?

Selena vraj mala kvôli kamarátkinmu stavu stavu spočiatku výčitky svedomia, ale Francia to tak nevidela: „Nikto z jej rodiny nemal rovnakú krv, ale ja áno, tak som to jednoducho urobila,“ situáciu dokonca zľahčovala. O to viac ju zamrzelo, ako sa k nej Selena iba rok po operácii zachovala.

K roztržke došlo, pretože sa Francia odvážila skritizovať životný štýl svojej pokrvnej sestry. Nepáčilo sa jej, že sa po transplantácii nešetrí, priveľmi si užíva a preháňa to s drinkami. A hviezdna kamarátka sa jej za kritiku pomstila. V autobiografickom dokumente, kde opísala boj s ochorením a problémy, ktorými si počas transplantácie prešla, ani raz nespomenula Raisine meno, hoci o ostatnom hovorila veľmi detailne. Nie div, že sa jej to dotklo a po premiére okamžite prestala Selenu sledovať na Instagrame. Opäť zareagovala prekvapivo necitlivo: „Ospravedlňujem sa, že som nezmienila všetky osoby, ktoré poznám,“ rýpla si namiesto toho, aby sa Francii ospravedlnila. Naopak, všetko zaklincovala, keď pre časopis Rolling Stones uviedla, že jej jedinou skutočnou kamarátkou je Taylor Swift.

Napokon si to však dievčatá asi predsa len vydiskutovali, o čom svedčí nedávna spoločná večera. A lodičky s leopardím vzorom, ktoré mali obe herečky na nohách, zas dokazujú, že majú nielen spoločnú ľadvinu, ale aj vkus.