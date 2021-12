„Viem, že si to musím oddrieť,“ hovorí Dominika Navara Cibulková (32) o svojom chudnutí.

Foto: Instagram D. C.

Aj keď už je z profesionálneho tenisového kolotoča dva roky preč, od driny neušla. Dominika bola odjakživa „makač“, veď už ako dieťaťu jej neveštili oslnivú kariéru pre nízky vzrast, no zaťala sa a všetkým neprajníkom dokázala, že patrí medzi najlepšie tenistky sveta.

Keď som sa s ňou stretla v júli v jej novom obchode s detským oblečením, dobehla tam rovno z tréningu a vrhla sa na škatuľku s jedlom. Priznávam, ostala som v nemom úžase z toho, čo v nej bolo… Dva-tri druhy dusenej zeleniny, minikôpky skôr pre trojročné dieťa a nie ženu po náročnom tréningu.

Vďaka tejto pevnej vôli sa však Dominike podarilo famózne schudnúť, čo priznala aj na sociálnej sieti, keď ju sledovatelia pochválili a pýtali sa, koľko sa jej podarilo zhodiť. „Neviem to presne na kilá, ale cítim to na oblečení – od pôrodu to určite bude aj nejakých 15 až 20 kíl.“