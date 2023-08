Bývalá superstaristka si okrem speváckych povinností dopriala v lete radovánky pri mori či na Slovensku. Dokonca sa vďaka priateľom, ktorí majú loď, pozrela na miesta, kam sa bežne turista nedostane. Takto to zhodnotila: „Nerobí mi úplne dobre loď, pretože ma kýve ešte týždeň potom, ale to oželiem, pretože ostatné zážitky prevyšujú. V Chorvátsku sú naozaj pláže s bielym pieskom a priezračnou bledomodrou vodou, ktoré bežný turista neuvidí. Tieto zákutia poznajú len domáci.“

S deťmi all inclusive

Má nejaký dovolenkový tip pre čitateľky, ktorý je dostupný aj bez lode? „Myslím si, že vždy je to najmä o tom, s kým človek dovolenkuje. Ak je dobrá partia, užije si človek kdekoľvek. Za mňa je najlepšie, ak sme niekde, kde je obsluha na izbách a švédske stoly a všetci jedia, čo chcú, a nemusím sa starať o upratovanie a varenie. Samozrejme, vo dvojici sa dá zrekreovať aj bez stravy, ale s deťmi je za mňa ideál all inclusive. Neviem si predstaviť leto bez Chorvátska, no aj na Slovensku je krásne. Páči sa nám napríklad na Orave.“ Martina si na dovolenke rada oddýchne od varenia, pretože doma si ho dopraje až-až. „Keďže žijeme so štyrmi deťmi, varím veľa, niekedy aj tri-štyri jedlá, lebo každý má rád niečo iné. Takže u nás sa varí veľa a často, ale mňa to baví.“

