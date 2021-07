V roku 2004 šestnásťročnú Martinu Schindlerovú publikum objavilo vďaka šou Slovensko hľadá SuperStar. Speváčka so zamatovým „chrapľákom“ dostala prezývku Ľadová kráľovná.

Stihla vydať dva albumy, no všetko sa zmenilo, keď sa vydala, kariéru odložila na neurčito a venovala sa rodine, synovi Kamilovi a dcére Martinke. Toto obdobie jej života s Kamilom Haršánym je dodnes zahalené rúškom tajomstva. „Moje deti boli vtedy malinké a odkázané na mňa, bolo mojou psou povinnosťou dopriať im moju blízkosť, keď si ju vyžadovali a potrebovali. Okrem toho, že tento čas s deťmi bol dôležitý aj pre mňa, uvedomujem si tiež, že z pocitov v detstve každý z nás ťaží po celý život. Myslím, že zodpovednosť rodičov je urobiť maximum pre to, aby deti vyrastali v pohodovej atmosfére, aby mali všetko, čo potrebujú, aby mohli byť zdravé. Až keď moje deti podrástli a nastúpili do škôlky, vznikol v mojom živote priestor na to rozpamätať sa, aké potreby mám ja,“ zaspomínala si speváčka.

Na spev nezanevrela

Vzťah s manželom sa skončil v roku 2019 rozvodom a umelkyňa s ohnivými vlasmi sa rozhodla oprášiť mikrofón. „Často myslím na jednu staršiu pani redaktorku, ktorá sa ma pred rokmi opýtala, čo by sa muselo stať, aby som prestala spievať a vystupovať. Vtedy som v duchu prekrútila očami a hovorila som si, že neverím, čo za nezmysly sa ma to pýta. Nevedela som, čo jej mám na to odpovedať. A o pár rokov som naozaj prestala vystupovať. Spievať som však neprestala, chodila som aj počas tých siedmich rokov pravidelne na hodiny techniky spevu k svojej pani profesorke,“ povedala Martina pre Šarm krátko po návrate na hudobnú scénu.

