Jachty, more, boháči a celebrity k sebe vždy neodmysliteľne patrili. Lode boli pre mnohých z nich rovnakým doplnkom ako luxusné autá, vily či iné drobnosti, ktoré si vedia dopriať vďaka svojmu úspechu a tučnému kontu. S pandémiou a so silou sociálnych sietí však prišiel nový letný trend. Na lodi, katamaráne či jachte chce dovolenkovať azda každý. Jachtárskemu ošiaľu podľahli toto leto aj ďalšie známe tváre.

Nie všetci známi Slováci však vlastnia luxusnú jachtu, mnohí si ju iba prenajímajú. Hoci kedysi by týždeň na lodi stál celý majetok, dnes to už tak nie je. Za prenájom malej plachetnice či motorovej jachty s dvoma kajutami pre šesť osôb zaplatíte v Chorvátsku, ktoré je jednoznačne najobľúbenejšou jachtárskou destináciou Slovákov, od 150 eur na deň, záleží na vybavení a veľkosti plavidla. K dispozícii sú aj drahšie lode za 900 eur na deň. Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, platí sa aj za služby kapitána či za záverečné upratovanie, čo je zhruba 300 eur. Čo sa týka ďalších výdavkov, treba rátať s vratnou kauciou za loď vo výške okolo 2 500 eur.

