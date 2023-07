Keď začínala v SuperStar, mala len šestnásť. Dnes je okrem speváčky aj pedagogičkou na Univerzite Komenského, mamou dvoch detí a spokojnou ženou. Aká bola jej cesta za Martinou, akou je dnes, porozprávala Šarmu v úprimnom rozhovore.

Koncom júna budete mať 35 rokov. Blahoželám... Ozaj, cítite sa na svoj vek?

Ďakujem vám srdečne. A čo ja viem? Aj áno, aj nie. (Smiech.) Každým rokom mám viac rozumu. V tom zmysle, že si vážim samu seba, svoj život, svoj čas, strážim si, čomu venujem energiu a čomu dovolím ma vykoľajiť. Cítim sa šťastná a som vďačná, že som sa dožila dneška v zdraví aj s deťmi, lebo ani to nie je samozrejmosť. Som vďačná, že milujem aj že som milovaná, že robím to, čo ma baví, a mám všetko, čo si len môžem priať. Pred rokmi som čakala, že v 35 rokoch sa budem cítiť akosi viac dospelo, a pritom sa cítim stále rovnako, len telo mi dozrieva. A mám viac skúseností a ponaučení. Ale to sú tie mylné predstavy, keď sa v puberte nechápavo pohoršujete, že štyridsiatnici riešia svoje pocity. Pre vás sú to vtedy skoro dôchodcovia, tak čo akože ešte chcú riešiť, tí už majú len tak v pokoji dožívať. (Smiech.) A teraz mám tridsaťpäť a cítim sa fakt rovnako dospelo ako v puberte.

Som pripravená starnúť ›››