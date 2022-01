Martina Schindlerová dnes so svojimi deťmi býva v krásnom byte,boli však časy, keď ju museli zachraňovať.

Martina Schindlerová sa vrátila k spevu po dlhom čase nečinnosti, keď sa rozhodla uprednostniť svoju rodinu pred všetkým ostatným. Nedávno zažila nostalgický moment – po sedemnástich rokoch sa v Prahe stretla na jednom pódiu s finalistami prvej série Slovensko hľadá SuperStar. Prezradila, že ani po toľkých rokoch sa medzi nimi nič nezmenilo a priateľstvá pretrvali. Počas pobytu v Prahe stihla spropagovať novú vianočnú pieseň, ktorú naspievala s Michalom Davidom.

Ako vzniklo dueto?

Pôvodne to bola sólová pesnička, ktorú pre mňa Michal napísal. Pieseň si ho však doslova sama vypýtala a ja som vďačne súhlasila. Michal je profík a napriek šialenému tempu je okolo neho stále pohoda. V noci priletel z Tenerife s pripravenou nahrávkou, v ten istý deň som nahrala svoje spevy. Do štúdia prišiel detský i gospelový zbor, Michal donahrával živé nástroje a na druhý deň sme nakrúcali videoklip. Michal hral hodiny na klavíri v mraze, no s úsmevom, ktorý nosí na tvári ako samozrejmosť. Vznikla „lepkavá“ vianočná pieseň, po prvom počutí ju nedostanete z hlavy.

Našli ste s Michalom Davidom spoločnú reč aj z ľudskej stránky?

Spolupracovalo sa nám výborne aj z ľudskej stránky. Okolo neho panuje pohoda a to si na ľuďoch veľmi vážim.

Okrem hudby sa stíhate venovať aj vyučovaniu na Univerzite Komenského. Dopočuli sme sa, že tam používate krycie meno, čo je na tom pravdy?

Nie je to krycie meno v pravom zmysle slova. Nechala som si po rozvode priezvisko, lebo je to pre mňa praktickejšie, aby som mala rovnaké priezvisko ako moje deti. Či už pri komunikácii s detským lekárom, alebo so školou, a v neposlednom rade pri cestovaní. Aj tak ma všetci poznajú ako Schindlerovú a nezaujíma ich moje priezvisko v občianskom preukaze. V škole ma však študenti väčšinou oslovujú pani doktorka bez priezviska a o spievaní sa nebavíme.