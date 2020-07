Domov je len jeden a tým svojím sa konečne môže naplno pochváliť aj jojkárka Alexandra Orviská. Tvár televíznej šou Topstar sa začiatkom júla na sociálnej sieti pochválila zábermi svojho kráľovstva.

„Nebolo to vždy najľahšie, ale stálo to za to! Od momentu, keď som v najväčšom zúfalstve kúpila štyri múry si mi krásne vyrástol,“ napísala Saša, ktorej spomínaný štýlový dom sa nachádza bratislavskej mestskej časti Rača.

Rozostavaná chatka

Trvalo deväť rokov, kým dosiahol parametre podľa predstáv pani domu. Predtým to bola len rozostavaná rekreačná chata s výmerou 67 metrov štvorcových a priľahlou vinicou na necelých 300 metroch štvorcových.

Dnes v nej nachádza plnohodnotné útočisko nielen Orviská, ale jej dcéra Viktória, ktorú má z predošlého vzťahu s hudobníkom Martinom Valihorom a svoje nezaplatiteľné miesto tam má samozrejme aj moderátorkin priateľ a hokejista Jaroslav Janus.

Aj bazén

Orviská nešetrila na vnútornom vybavení vilky. Zábery z jej vnútra hovoria jasnou rečou – všetko musí byť trendy a šik. Nechýbajú bytové doplnky, obrazy na stenách a zdá sa, že Saša miluje prírodný materiál, najmä drevo. Azda nečudo, že jedno „drevo“ jej rastie aj v záhrade. Je to šťavnatá marhuľa, na ktorej vidieť dozrievajúce sladučké plody.

Alexandra Orviská ukázala, ako z rozostavanej chatky si stvorila svoj domov. Odhalila aj interiér. Zdroj: Instagram

Jojkárka má doma aj ďalekohľad, a tak nie je vylúčené, že vďake nemu si ovocný poklad starostlivo stráži aj z pohodlia pohovky. Alebo žeby striehla na priezračný bazén na konci svojej račianskej oázy, keď sa v ňom Janus osvieži?