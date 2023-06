Stretli sme na predstavení novej generácie SodaStreamov, kde ste priznali, že ho máte doma a využívate. Aký je váš pitný režim?

Môj pitný režim je takmer dokonalý, mám rád bublinkovú vodu a zároveň rád pijem vodu z vodovodu, takže pre mňa je to fajn kombinácia.

Z mojej skúsenosti, čo sa týka mužského pitného režimu, často je značne obmedzený. Chlapi si nedajú vodu celý deň, večer si doprajú od smädu jedno pivo a sú vybavení... Nestáva sa to aj vám?

Ako kedy, záleží aj na vynaloženej energii v daný deň. Myslím si, že netreba zabúdať na pitný režim, aj v spoločnosti sa to veľa rieši aktuálne. Ale my sme mali detstvo iné, počúvali sme často: Nepi, budeš čúrať... (Smiech.) Vidíte, napriek tomu sme to prežili. Lebo celkovo my „Husákove deti“ sme v podstate taký „survival camp“, pretože všetko bolo inak. Na zadných sedadlách nebývali pásy, robili sme vonku psie kusy, ako vravieva môj kamarát – naše detstvo bolo blato a krv, ale zvládli sme to. Vodu sme pili z gumenej hadice a celé to bolo zábavné. Nechcem tým však povedať, že dnešné deti majú horšie detstvo. Veľa závisí od ich rodičov, koľko zo svojho detstva budú tráviť vonku a koľko na počítači. Keby sme my mali možnosti dnešných detí, boli by sme rovnakí. Ale pitný režim majú neporovnateľne lepší, ako sme mali my.

Čo varí svojim chalanom? ›››