Bývalému partnerovi Moniky Bagárovej MMA zápasníkovi Makhmudovi Muradovovi trvalo, kým priznal, že po krachu vzťahu so speváčkou má už aj on novú lásku. Po čase však priznal, že je šťastný s blond kráskou zo show Love Island Simonou Karáskovou. Tá na rozdiel od neho bola omnoho zdieľnejšia, a rada by sa novým vzťahom naplno pochválila, no brzdili ju len obavy, že si pohnevá Makhmuda.



Teraz však už Mach svoju novú lásku neskrýva, a tak Sabina má voľnú ruku, môže sa ich vzťahom na sociálnych sieťach chváliť, koľko len chce. A aj sa chváli. Nedávno na sociálnu sieť zavesila zábery z ich extotickej dovolenky v Thajsku, a že si to tam užívajú, majú tam hotový raj na zemi, pozrite FOTO v GALÉRII.



Kým bol Muradov vo vzťahu s Bagárovou, bol často preč od rodiny, či už na súťažiach alebo aj na dlhých tréningových sústredeniach, alebo pri svojej rodine v Uzbekistane, čo bolo napokon jednou z príčin ich rozchodu, a zdá sa, že sa poučil. Tentoraz totiž Makhmud spojil príjemné s užitočným. Do Thajska, kde trénoval, vzal so sebou aj Sabinu, a tak si po náročných tréningoch mohol dopriať relax so svojou blond kráskou.