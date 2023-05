Uplynulo už deväť rokov od smrti Ivety Bartošovej. Jej životný príbeh bol veľmi smutný. Speváčka mala síce zlato v hrdle, ale bola príliš citlivá a doplatila na to. Mnohí jej kolegovia ju charakterizujú ako veľmi milú osobu, ale v partnerských vzťahoch to mala komplikované, a to bola aj príčina celého jej nešťastia.



FOTO Pozrite, aká krásna bola Iveta v mladosti!

Bartošová zahynula pod kolesami vlaku. Ivetu podľa slov jej mamy poznačila tragická udalosť z mladosti, ktorá ovplyvnila celý jej ďalší život. Ivetina prvá veľká láska Petr Sepéši totiž tragicky zahynul pod kolesami vlaku. S Ladislavom Štaidlom síce mala syna Artura, ale vzťah sa im po 13 rokoch tiež rozpadol. A manželstvá s Jiřím Pomejem a Josefom Rychtářom pre labilnú speváčku rozhodne neboli žiadna výhra...



Posledné FOTO Ivety Bartošovej pred smrťou desí!

Iveta sa podľa slov jej mamy mala v máji s Josefom Rychtářom rozvádzať, a zrazu na konci apríla skočila pod vlak. Len pár dní pred smrťou sa Iveta objavila vo vysielaní českej televízie Prima a svojím zjavom všetkých vydesila. Hoci každého presviedčala, že je v pohode, pohľad na ňu bol hrozný, z Ivety už bola len kosť a koža. Svoj vzhľad vysvetľovala tým, že podstúpila stomatologickú operáciu a nemohla jesť, no zjavne za tým bolo niečo oveľa vážnejšie...



Čo prezradil Rychtář o osudnom dni? Čítajte! >>>