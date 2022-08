Štefan Margita navštevoval svoju manželku počas hospitalizácie dvakrát denne. Keď sa ale jej stav veľmi zhoršil a bola už veľmi slabá, požiadal personál nemocnice, aby s ňou mohol byť nepretržite. A tak s milovanou Haničkou strávil posledný deň aj noc každú minútu. Informoval o tom český Blesk, ktorému sa zdôveril samotný vdovec.

Štefan Margita sa rozhodol, že nebude odďaľovať termín pohrebu a urobí tak čo najrýchlejšie. A tak sa rodina aj tisíce fanúšikov s fenomenálnou speváčkou rozlúčia už najbližší utorok a v stredu.

„Jedna rozlúčka bude súkromná v pražskomm kostole, druhá v divadle Kalich, kde Hanka hrala a kde bude premiéra Biografu láska,“ povedal Štefan Margita (66).

Zdrveného vdovca čaká zaťažkávajúca skúška, pretože pohreb bude určite emotívny. Slzy mu vháňa do očí už len to, že pred dom v pražskom Podolí, kde s Hanou Zagorovou žili, nosia ľudia kvety a zapaľujú sviečky.

„Ďakujem všetkým za to, ako mali moju Haničku rádi. V divadle Kalich bude dosť času a možností na to, aby na ňu prišli zaspomínať. Myslím, že od jedenástej až do piatej, ešte to upresníme,“ povedal spevák Nedeľnému Blesku. „Hanka by to tak určite chcela,“ dodal.