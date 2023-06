Tomáš sa rozhodoval medzi Mirkou a Petranou. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, s obomi kráskami strávil pred finálnym rozhodnutím ešte romantické rande. No a potom ho už čakal posledný ceremoniál. Tentoraz však nemal v ruke ružu, ale prsteň. Dievčatá sa v kaštieli obliekli do svadobných šiat a pre každú si pripravil romantický prejav.

„Vyzeráš fakt dokonale a ja vlastne ani neviem, ako začať. Keď som ťa prvý raz zbadal, v tých tvojich modrých očiach som sa skoro utopil. Ale ako som už viackrát povedal, do tejto šou som neprišiel hľadať iba krásu, ale hlavne spriaznenú dušu, s ktorou budem na rovnakej vlnovej dĺžke. Ženu, s ktorou môžem dobyť svet. Mám pocit, že čím viacej sa poznáme, tým sme si bližší. Pri tebe môžem byť vždy sám sebou. Dievčatá síce o tebe stále hovorili, že mnou manipuluješ, no ty si to nikdy nevzdala. Petrana, trochu sa obávam, že život s tebou nebude prechádzka ružovou záhradou, viem, že si dosť žiarlivá. Prebudila si vo mne niečo, čo bolo dlho hlboko skryté. Dúfam, že cítiš, ako veľa pre mňa znamenáš. Neviem sa dočkať, ako s tebou začnem novú etapu života,” vylial si srdce pred Petranou a následne jej nasadil prsteň.

Mirku odmietnutie extra nezobralo. Zdroj: TV Markíza

„Biela ti naozaj svedčí, ale to už viem od nášho prvého stretnutia. Už v Turecku som z teba doslova stratil dych. Milujem tvoju spontánnosť a tvoj zmysel pre humor. Nečakal som, že stretnem niekoho takého milého a zároveň príťažlivého, ako si ty. Dobre vieš, že vždy, si bola moja favoritka. Niekedy som mal však pocit, že až príliš tlačíš na pílu. Musím byť k tebe úprimný… Je mi to veľmi ľúto, ale necítim k tebe to, čo by som chcel. Prepáč, mi to,” schladil dovtedy vysmiatu Mirku.

