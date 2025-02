Richard Gonda Redaktor

Stojí si pevne za svojím rozhodnutím! Herecká diva Zdena Studenková dala košom prezidentovi Petrovi Pellegrinimi so štátnym vyznamenaním. A urobila by to opäť!

Autor článku Richard Gonda Redaktor Hovorieva, že nemá rád škandály, na čo mu rodina pripomína, že ho živia. Odmalička zvedavý, decentne drzý a s bulvárnym denníkom v rukách vzdelával spolužiakov na strednej škole, ale aj na Katolíckej univerzite. Popri rýpaní sa v kauzách miluje svoj ďalší špinavý koníček. Záhradu a domáce zvieratá. Preto ich občas prepašuje aj na stránky Šarmu, v ktorom pôsobí už niekoľko rokov.