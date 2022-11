Vzápätí po veľkolepej párty na Tenerife, ktorú dvojica pripravila pre svojich klientov a priateľov, rozvírili šoubiznisové vody tvrdenia českého boháča Richarda Chlada, že manželom hrozil rozvod.

Áno, kríza bola

Chlad to povedal krátko po tom, čo sa na španielskom ostrove sám skvele zabával. A Hájek to prekvapujúco nepoprel: „Či sme mali krízu? Áno, tak som to videl. Veď úprimne, ktorý pár ju nemal? Ideál neexistuje. Naša kríza súvisela skôr s presunmi, ktorých bolo v krátkom období viac. Začalo to presunom z Miami do Marbelly, kde sa nám nepáčilo – počasie, na aké sme boli po celý rok na Floride zvyknutí, to naozaj nebolo. V zimnom období sa v Marbelle fakt neohrejete. Tak sme hľadali ďalej,“ priznáva Vlasta najťažšie okamihy, keď to vrelo.

Zuzka pritakáva: „V tom období som bola tri mesiace na Slovensku, pretože som účinkovala v šou Tvoja tvár znie povedome. Vlastík zobral na predĺžený víkend deti na Tenerife, kde sa im extrémne páčilo. Bola som milo prekvapená, že vo februári deti šantia na pláži a kúpu sa v oceáne. No samozrejme, že som potom bola v šoku, keď mi Vlasto na diaľku oznámil jeho rozhodnutie, že sa na Tenerife jednoducho presťahujeme. Ja som tam bola v rokoch 1997 a 2003 a úplne ma táto destinácia neočarila. Ale to som zďaleka na Tenerife nič nevidela... Potom som si povedala, že to asi nemôže byť horšie ako v Marbelle,“ vysvetľuje Zuzka, ktorá si však po šou chcela vydýchnuť. Predstava ďalšieho sťahovania bola pre ňu strašná. „Napokon som kufre z Bratislavy ani nevybaľovala a posunula ich do dodávky, ktorá putovala s celým našim ´životom´ priamo na Tenerife. Po príchode do Marbelly som mala štyri dni na to, aby som všetko pobalila a prichystala celú domácnosť na ďalšie sťahovanie.“