Vyzerali ako stabilný pár, ktorému sa podarilo vybudovať rozprávkový život - vytvorili rodinu s tromi deťmi a nielenže Gatesova firma posúva dopredu ľudstvo vďaka technologickému pokroku, ale stvorili aj nadáciu, ktorá zachraňuje životy. Ani tieto fakty ich nedokázali udržať pokope.



Billa (65) Melinda (56) sa spoznali v roku 1987. Melinda vtedy nastúpila do Microsoftu ako produktová manažérka. Ešte tom istom roku si sadli k pracovnej večeri v New Yorku a potom začali randiť. BBC cituje Gatesa, ktorý v dokumente pre Netflix povedal: "Veľmi nám na sebe záležalo, a boli len dve možnosti: buď sa rozídeme alebo sa vezmeme."

Bill Gates a jeho dnes už bývalá láska. Zdroj: getty/koláž



Melinda zasa prezradila čo to o jeho charaktere - povedala, že aj k otázke srdcových záležitostí pristupoval metodicky - bol schopný na tabuľu si napísať zoznam kladov a záporov manželstva.



Kladov v tom čase videl zdá sa viac, ako dnes... V roku 1994 si teda na havajskom ostrove Lanai vymenili obrúčky a sľúbili si byť v dobrom aj zlom... Vraj aby si zachovali súkromie pre tento svoj veľký deň, prenajali si všetky miestne vrtuľníky, aby sa striasli všetkých prípadných zvedavcov aj médií.



Rok 2021 je pre ich vzťah zlomový. Na twitteri oznámili: "Po mnohých úvahách aj práci, ktorú sme vložili do nášho vzťahu, sme dospeli k rozhodnutiu ukončiť naše manželstvo. Za posledných 27 rokov sme vychovali tri úžasné deti, vybudovali sme nadáciu, ktorá funguje po celom svete a vedie ľudí k tomu, aby žili zdravý a produktívny život. Aj naďalej veríme v našu misiu a budeme v tejto práci pokračovať. Ale už neveríme v to, že by sme dokázali spolu rásť ako pár v ďalšej etape našich životov."



Od minulého roka sa Gates venuje iba filantropickým aktivitám. Ozvali sa otázky, či nadácia Bill & Melinda Gates Foundation, ktorá investovala do boja s chorobami miliardy eur, teraz zanikne. Z vyhlásenia o rozchode sa však dá usúdiť, že ju nemienia pochovať spolu s ich manželstvom. Uvidíme.

Bill Gates je dnes štvrtým najbohatším človekom na svete podľa časopisu Forbes. Jeho majetok sa 124 miliárd dolárov.