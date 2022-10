Známy moderátor v máji 2021 šokoval, keď prehovoril o vážnych problémoch vo svojom súkromí.

„Už 15 mesiacov sme od seba. Rozvádzame sa. Rozhodla sa tak manželka. Žiadne veci sa nedejú zo dňa na deň. Skrátka, uzavrel sa nejaký životný príbeh a myslím si, že sme vzájomne naplnili svoje príbehy. Zatiaľ bývame každý v jednom dome a asi to aj tak ostane,“ vyšiel s pravdou von Marcel Forgáč, ktorému sa po tridsiatich rokoch začal meniť život od základov.

Rany sa musia zahojiť

Musel sa postaviť čelom k možnosti, že sa z neho stane rozvedený chlap. Aspoň že verejne sa to zaobišlo bez divokých emócií.

„Viete, my si nehádžeme smradľavé bomby cez plot a ani mŕtve mačky. Čas je mocný čarodej. Obaja sa snažíme čo najkorektnejšie pracovať na výchove synov. Manželka je vlastne cez ulicu, tak kedykoľvek môžu byť spolu. Podľa mňa treba počkať, ako to bude. Aj ona je nejakým spôsobom zranená. Chce to čas. Verím, že to celé bude časom lepšie,” poznamenal Marcel vlani pred letom.

