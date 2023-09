V júli sa konečne nadýchla! Moderátori Adriana Forgáčová a Marcel Forgáč (52) dlho odkladali definitívne riešenie manželstva, ktoré už dávno nefungovalo. Dvojica bola spolu už len na papieri.

Napokon ho pomyselne pokrčil a hodil do koša sudca, ktorý rodičov Marka a Adama po 27 rokoch vo zväzku oficiálne poslal od seba. Zatiaľ čo Marcel nelenil a stihol si nájsť novú známosť, Adrianu to zrejme ešte len čaká. Rádiová spíkerka sa však netají predstavou, kto by dokázal dobyť jej voľné srdce.

