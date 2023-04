V paneláku na bratislavskom sídlisku vo Vrakuni, kde býva speváčka Gizka Oňová spôsobil na Veľkonočný pondelok ošiaľ známy šéfkuchár Peter Varga (43). Tak, ako bol zvyknutý z detstva, vybral sa šibať v sprievode harmonikára. „Ľudia nám mávali a tlieskali už z balkónov, a kým som vyšiel po schodoch za Gizkou, vyšibal som minimálne päť rodín. Bolo to veľmi milé a pre nich asi aj atrakcia,“ pochvaľoval si šibač Varga.

S Gizkou si neskôr pri muzike aj zatancovali. „Sú to naše tradície. Šibať sa má jemne a pre to, aby boli dievčence a ženy zdravé. A keď sa to prepojí s ľudovou hudbou, napokon sa to páči aj tomu, kto na tieto sviatky frfle,“ zhodnotili podľa redakcie PLUS 7 DNÍ.