Napriek tomu, že Petra Vajdová patrí medzi najtalentovanejšie herecké hviezdy, zdá sa, že je nad jej sily zakryť, čo prežíva v súkromí. Nečudo, veď jej úprimný sen o fungujúcej rodine so starším kamionistom Martinom Hrnčiříkom (46) sa údajne nadobro rozplynul.

Vajdovej vnútorný smútok sa dá prečítať priamo z jej tváre, na ktorej sa prejavili vzťahové problémy. Užialené oči, kde-tu strojený úsmev a miestami zadumanosť. Presne takto by sa dala opísať aktuálna Petrina poloha, ktorá sa po dlhšom čase opäť objavila na filmovom pľaci.

Rátajú s ňou

Televízia JOJ totiž naplno spustila nakrúcanie ďalších dielov seriálu Nemocnica. No donedávna nebolo jasné, či aj s Petrou na palube. Otázniky nad jej osudom sa nakoniec rozplynuli a záhadu sa nám konečne podarilo rozlúsknuť.

„Petina postava sa napokon vracia do deja. Je to pomerne kľúčová a výrazná rola. Scenáristi neváhali a jej dejovú linku rozpísali. S Peťou, samozrejme, rátajú aj do budúcnosti,“ dozvedeli sme sa pred pár dňami.

Herečka podľa našich informácií už niekoľko týždňov síce chodí do ateliérov bezchybne pripravená a správa sa ako profesionálka, ale vraj na nej vidieť, že je smutnejšia ako v minulosti. A medzičasom údajne spomínala dlhšiu pauzu, ktorú podľa všetkého chcela využiť na upratanie pred vlastným prahom.

Zdá sa, že neúspešne, čo dokazujú aj prvé exkluzívne zábery Vajdovej po príchode na strieborné plátno. Takto teda spokojná žena nevyzerá...

