Adele ako prvej ukázal test, že je COVID pozitívna. Viktor chvíľu odolával, ale potom to zlomilo aj jeho. Priebeh jeho ochorenia bol oveľa vážnejší ako priebeh korony jeho manželky.

Manželia sú párom, ktorému ponorková choroba nehrozí ale Viktor na sociálnej sieti oznámil, že už to prišlo - Adela sa teší, pretože sa jej skončila karanténa. Na fotografii ležia na gauči spolu so štvornohou členkou rodiny - moderátor to okomentoval tým, že koncu karantény sa neteší Mini, pretože koniec izolácie znamená aj "koniec výnimky na váľanie sa v ľudských perinách."

Markizák, ktorý sa dočkal aj útoku v podobe obvinenia, že sa len tvári na chorého, opäť vyzýva ľudí, aby boli opatrní, pretože COVID nie je chrípka. "Chrípku zvládam v pohode, teraz som nebol, nie som a ktovie kedy v pohode budem. A keď ja nie som, čo to asi môže spraviť tým, ktorí nemajú toľko šťastia na vek alebo zdravotný stav? Možno nič, ale možno ventilátor a možno smrť," skonštatoval tvrdo Viktor, ktorý dbal na zdravý životný štýl a myslel si, že mladý, otužujúci a športujúci človek všetko zvládne v pohode. Nezvládne.

Pripomína, že zdravotníkov treba šetriť. Prečo? "2200 ľudí (s Covidom, pozn red.) leží v nemocniciach, pätina z nich ešte zomrie a keď sa to zhorší, zdravotníci už dnes padajúci na hubu vás neošetria, ani keď sa len dochrámete na zľadovatenej ďiaľnici, lebo jednoducho, nebude vás mať kto alebo kde ošetriť... Do kopy obetí sa môžete pridať aj vy a to ani nemusíte chytiť koronu." Svätá pravda.

