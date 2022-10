Začiatkom septembra prekvapila radostná novina, že Zuzka Haasová tajne porodila. A ani nie dva týždne po pôrode sme ju aj s manželom stretli na akcii na podporu diabetikov. Kde zatiaľ bola malá Marína?

Zuzana Haasová - S bruškom jej to pristalo. Zdroj: Archív Z. H.

Na úvod vám chcem srdečne zablahoželať k dcérke a chcem sa spýtať, ako sa vám to podarilo utajiť?

Zuzka: Ja som mala tendenciu utajovať, ale bolo mi to aj ľúto, lebo Viliam za to nemohol. Tak sme sa o tom veľa rozprávali.

Viliam: Ja by som to najradšej vykričal von, ale vzhľadom na to, čo sa všetko stalo predtým, sme si povedali, že bude rozumnejšie, keď sa to nebude rozmazávať po médiách a kade-tade.

Zuzka: Išla som za sestrou Ivetkou, nech mi povie, čo si mám obliekať a keď si pozriete spätne fotky, žiadne aplikácie mi nepomohli, vždy som si len vybrala fotku, ktorá vyzerala spredu dobre. A nosila som iba jedny šaty na premiéry, predstavenia a na akcie. Myslím, že to netušili ani ľudia, ktorí so mnou v tom čase komunikovali.

Viliam: Samozrejme, museli sme pritlmiť pracovné aktivity najmä ku koncu, keď sa bruško už nedalo veľmi skrývať. Bolo to napínavé a celkom sme sa na tom aj bavili, keď sme to opäť raz úspešne skryli. Teda až na tetu bufetárku z nemocnice na Antolskej.

Zuzka: Ona to hneď videla. Nikto si to nevšimol a pani to hneď spozorovala, pritom to nebolo vôbec vidieť. Ale tým, že Antolská je v úvodzovkách moja nemocnica, ona ma už poznala veľmi dobre.