Musíme byť opatrní - priznáva blondínka, ktorá sa udomácňuje v Španielsku. Kedy mala chuť vrátiť sa do USA, ako to vyzerá s biznisom a prečo sa zrejme vzdá pôvodného sna o bývaní?

Na Miami žila bývalá moderátorka, neskôr biznismenka s mužom a deťmi dlhých jedenásť rokov. Lenže prišla koronakríza, potom protesty proti brutálnej vražde Afroameričana Georgea Floyda, kedy sa prestali v Miami cítiť bezpečne, a ich penzión, ktorý Zuzana Belohorcová (44) prevádzkovala s manželom Vlastom Hájkom (45), musel skončiť. Rozhodli, že sa pohnú inam. Výber padol na Španielsko. Hoci aj táto krajina má ekonomické problémy, boli optimistickí.

Do Marbelly ste cestovali sama s deťmi, manžel ešte ostával v Miami dotiahnuť veci. Ako ste to prežívali? Nebáli ste sa?

Išla som na miesto, kde som v živote nebola. Už cesta bola zaujímavá, leteli sme skoro dvadsaťosem hodín s dvoma deťmi, jednou mačičkou a jedenástimi kuframi skoro cez celú Európu. Po prílete nás čakala známa, ktorá tu žije a venuje sa realitám. Vzala nás do bytu, ktorý sme si pre začiatok prenajali na pol roka. Všetko bolo úžasne pripravené, čakala nás plná chladnička, všetko zabezpečené, zútulnené. Jediný problém bol, že tu nebola silná wifi aby sme si mohli nainštalovať Netflix a Youtube, tak deťom sa akoby zrútil celý svet a v tej chvíli mi povedali: Mami, nám sa tu nepáči, chceme ísť domov do Miami. Ale nejak sme to dali...

Veľkou pomocou vám bola vaša kamarátka Radmila, ale predsa len nenastal moment, keď by ste s tým chceli praštiť?

Nastal. (Smiech.) Na druhý deň po prílete sme išli požičať auto, ale mala som úplne vybitý telefón, lebo som nemala nabíjačku do európskej zásuvky. Nejako sme sa po ceste s Radmilou autami odpojili, proste stratila som sa v Malage. Bez navigácie, bez možnosti niekomu zavolať, úplne stratená. A to bol moment, kedy som si položila hlavu na volant, bolo mi úplne do plaču a povedala som si, že kašlem na celú Malagu a Marbellu, idem domov do Miami. (Smiech.) Samozrejme to boli prvé momenty, postupom dní som tu už ako doma, chodím bez navigácie. Ísť však na miesto, kde som ešte nikdy nebola, sama s deťmi bez manžela, bola pre mňa mega výzva. Bolo to náročné ale som fakt hrdá na naše deti, aké sú prispôsobivé. Všetko, čo deti mali v Amerike a úprimne, doma sme v detskej izbe mali malé hračkárstvo, rozdali bez odporu. Naozaj, dávali to všetkým s radosťou. Keď ich kamaráti prišli k nám, každý odchádzal s obrovským vrecom hračiek, ktoré si vybral. Sme na naše deti pyšní, lebo máloktoré doprajú druhým a sú ochotné sa podeliť o svoje hračky. Takže klobúk dole, chválim ich.