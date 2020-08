Dlhé roky ste sa netajili tým, že v Miami ste maximálne spokojní, vyhovuje vám celoročne teplá klíma a je to ideálne miesto aj pre deti. Čo to náhle sťahovanie do Európy?

Vlastík sa už dlhšie pohrával s myšlienkou, že by sme sa najmä kvôli deťom presťahovali do väčšieho pokoja. Najprv sme uvažovali, že zmeníme len lokalitu, zo South Beach za dve iné časti v Miami, kde sú lepšie školy, ale nejako nám neprirástli k srdcu. Keď prišla korona a následné nepokoje, South Beach sa veľmi zmenila. Mesto Miami Beach už robí rázne kroky, aby to opäť bolo luxusné letovisko bezpečné aj pre turistov, ale my sme si už povedali, že bude lepšie, keď sa presťahujeme do Európy. Budeme bližšie k rodine, ani rodičia už nie sú najmladší a prelety nie sú pre nich jednoduché. Každý rok som sa modlila, aby mi nepovedali, že neprídu, že to nezvládnu.

Prečo práve španielska Marbella? Máte tam zázemie?

Je tam kopa známych, celá naša pražská partička tam má zimné letoviská. Kamaráti nás tam volajú už dlhší čas a Vlasto si jedného dňa povedal, že to pôjde preskúmať. Bol tam minulý rok dvakrát a veľmi sa mu páčilo. Samozrejme, nie sú tam zimy až také teplé ako na Miami, ale nie sú zas také chladné ako na Slovensku.

Nemáte obavy, či si tam zvyknete?

Teším sa na zmenu, a čo je dôležité, máme tam kopu priateľov ochotných pomôcť. Teším sa na objavovanie niečoho nového. Deti zas spoznajú iné prostredie, inú kultúru. Hlavne pre ne to tam bude určite bezpečnejšie, je to podstatne menšie mesto, komornejšie. V Marbelle to bude jednoduchšie, budeme sa môcť častejšie vídať so sestrami, s milovanými rodičmi aj s manželovou rodinou. A čo je úžasné, budeme môcť niekedy aj na víkend odskočiť k našim do mojej rodnej Žiliny. Tešíme sa, že budeme môcť cestovať, objavovať nové kúty. Rodičov chcem veľmi zobrať na dovolenku na našu vytúženú Sicíliu, na výlet, ktorý si už dlhé roky plánujeme. Keď sa presťahujeme, trošku sa zabývame a prídu nám moji rodičia postrážiť naše poklady, s manželom sme si povedali, že ako prvé vyrazíme na noc do Ríma alebo Benátok na dobrú večeru. To je to, čo nám v Amerike veľmi chýbalo.

Ako sťahovanie prijali deti? Pre ne bolo Miami domovom...

Deti sa veľmi tešia a to je dôležité, aby ony boli spokojné. Pevne veríme, že nebudú sklamané.

Kde budete v Marbelle bývať? Kúpili ste niečo alebo prenajali? A čo škola pre Salmu a Nevia?

Máme tam dobrú kamarátku z Česka, ktorá tam žije už pár rokov, a tá sa o všetko postarala. Zatiaľ sme si na prvých šesť mesiacov zobrali do prenájmu krásny priestranný byt blízko pláže. Deti šiesteho septembra nastupujú do školy. Je to privátna škola, ktorá je zaradená do top 5 v celej Európe, takže dostať sa tam nebolo vôbec jednoduché. Verím, že sa uchytia. Byt je päť minút od školy, čiže to bude veľmi jednoduché s ranným presunom. Takže deti sú úplne nadšené. V úplnom začiatku som bola jediná z celej rodiny proti sťahovaniu, pretože Miami zbožňujem nadovšetko, ale, samozrejme, nie na úkor bezpečia a vzdelania našich detí. Nič sa nedá robiť, musím sa jednoducho prispôsobiť rodine. Uznala som, že má Vlasto vo veľa veciach pravdu. I keď na druhej strane môj muž je sťahovavý vták, on by sa stále niekam sťahoval, neustále potrebuje zmenu. To sa čudujem, že mňa ešte nevymenil po toľkých rokoch. (Smiech.)