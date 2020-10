Nikol je chodiaci generátor energie. Medzi dvoma potiahnutiami z cigarety stihne vysvetliť, že chcela zotrvať na Farme ešte aspoň dva týždne, potom sa pozrie do mobilu a spokojne vyhlási: „Tak, už mám 50-tisíc fanúšikov, mám radosť.“ Do šou vraj nešla vyhrať peniaze, väčším kapitálom je pre ňu zviditeľnenie. Aj kvôli dobrej veci, napríklad pomoci týraným ženám. A to sa jej teda podarilo.

Urobíš to raz...

Pre neznalých – Nikol patrila k temperamentným farmárkam, ktoré si vedeli vyhádať svoje, šokovala spolubývajúcich, keď svoj názor dala najavo aj rozbitím pohára o stôl, neváhala si užiť pod paplónom s farmárom Heňom a poplakať si, keď si hneď po jej vypadnutí užil so súťažiacou Rebekou. Túto kapitolu uzavrela milovníčka thajského boxu so smiechom, ale rázne: „Keby som sa vrátila na Farmu, aj Heňovi aj Rebeke by som vylepila, nezastavilo by ma ani vodné delo.“

O kontakt ani s jedným už záujem nemá. „Nie som človek, ktorý dáva druhé šance, veď ako sa hovorí: Urobíš to raz, urobíš to zas,“ hovorí s tým, že do Heňa, ktorý ju už pred Farmou mesiace sledoval na jej Instagrame, zamilovaná nebola. Išlo skôr o príjemné trávenie času a vzájomné podporovanie. „Nikomu som neublížila, nemám partnera, ale dnes ten styk vnímam ako chybu...“ konštatuje. „Kto sedí doma na gauči, tomu sa ľahko kritizuje, ja by som si nedovolila súdiť... Ste tam často hladní, unavení, vzťahy sú vypäté, nemáte hygienu ani kam sa schovať, navyše som nespala – viete, ako matka som sa budila na každé niečie zakašľanie, a päť dní pred nástupom na Farmu mi diagnostikovali epilepsiu...“ šokuje Nikol.

Či sa pod vážne ochorenie podpísal jej doterajší životný štýl, keď si zarábala na živobytie aj v niekoľkých prácach naraz, aby s dcérou mali na byt, auto a životný štandard, ťažko povedať. V každom prípade, Nikol prevalcovali v minulosti aj problémy s chrbticou, zápal žalúdka či astma.

So zlomenými rebrami

Oveľa horší ako choroby bol jej partnerský štart do života vo veľmi mladom veku. Z toho ostali rany na duši, ktoré vo veľkom ovplyvňujú aj jej správanie dnes. „Áno, som tvrdšia, aj môj prejav je tvrdší, lebo v domácnosti zastupujem obe strany. Nehovorím, že som na vzťahy zanevrela, ale nie som typ, ktorý túži mať svadbu. Poznám páry, ktoré boli ako jin a jang, a podrazili sa. Svet je zlý, mňa by musel niekto veľmi presvedčiť, aby som s ním fungovala vážnejšie,“ hovorí Nikol. Čo sa jej stalo?

Dievča z dobrej rodiny, držané nakrátko, ktoré tancovalo, bezproblémová jednotkárka sa v osemnástich zbláznila do muža, kvôli ktorému išla škola bokom. Ale pekný život ju nečakal. „Musela som poslúchať na slovo ako psík, počúvať, že nič neviem a nedokážem, bolo aj podvádzanie, ale i fyzické týranie. Lenže keď sa ospravedlnil, vždy som si povedala, že ho milujem, a vrátila som sa k nemu. Bola som mladá, naivná a hlúpa. Keď som otehotnela, prvý aj tretí trimester som bola na rizikovom... Mala som zlomené tri rebrá... Keď sa dcérka narodila, išla som rovno do rodičovského domu. Tri hodiny som preplakala vo svojej detskej izbe, slabá, zničená, hovoriac si: Čo teraz? Veď som snívala o veľkej šťastnej rodine...“ spomína.

Vzťah s bývalým definitívne ukončila po tom, keď ju napadol pred dcérkou, ktorá mala v tom čase necelé dva roky. Prvýkrát v živote naňho podala trestné oznámenie, na základe ktorého išiel do väzenia. A tento incident bol aj tým spúšťačom, prečo začala pomáhať týraným ženám s deťmi.

Kvôli dcére

Nikol netají, že situáciu nezvládala, urobila veľa hlúpostí a vinu na nikoho za to nehádže. „Padala som na dno, rúcala sa. Hovorí sa, že Pán Boh naloží na človeka toľko, koľko znesie, tak ja som zniesla veľa... Môj ďalší partner sa zabil, veľa ľudí ma podrazilo, ale mala som, našťastie, za sebou rodinu, ktorá ma podržala. Kvôli dcére som si nakoniec povedala, že to dám. Od 23 rokov som sa začala zoceľovať a pracovať na sebe,“ hovorí.

Netají, že minulosť ju dobiehala, z niekoľkých zamestnaní ju vyhodili: „Bola som citlivá na svoje ego – už nikdy som nechcela dovoliť, aby ma niekto ponižoval.“ Nikol nakoniec rozbehla biznis, v ktorom si je čiastočne sama paňou. Živí ju Instagram aj práca pre nemeckú obchodnícku firmu.

Robí z nej lepšieho človeka

O takmer jedenásťročnej dcére hovorí ako o zmysle svojho bytia: „Nebyť jej, už sa tu takto nebavíme,“ povie a veľavýznamne sa odmlčí. „Posúva ma ďalej, robí zo mňa lepšieho človeka,“ dodá. Na otázky, ako zvládla školáčka svoju mamu vo Farme, je alergická. „Každému by som povedala: Nestaráš sa o mňa? Nestaraj sa do mňa. Keď ťa tak strašne trápi moja dcéra, ktorý účet chceš zaplatiť? Asi tak... Posteľné scény na Farme dcéra nevidela a keď som prišla domov, o všetkom sme sa pozhovárali. V škole žiadne šikanovanie nezažila, jedna poznámka nebola... Je to rozumné dievča, vychovávané k láske k ľuďom aj zvieratám – berieme si napríklad do dočasnej starostlivosti mačky a vidí, že treba pomáhať aj slabším ľuďom,“ hovorí Nikol.

Dcéra totiž pomáhala pri akciách, ktoré zorganizovala v azylových domoch pre týrané matky s deťmi. Aj preto je exfarmárka spokojná, že sa okruh jej fanúšikov na Instagrame zvýšil.

Chce rozbehnúť pomoc

„Na Instagram som svojho času začala pridávať vtipné videá s paródiami. Cuky a Luky či česká moderátorka Iva Pazderková boli mojimi vzormi. Keď som sa totiž vracala po štrnásťhodinovkách z práce v gastre, viac ma napĺňali profily, kde sa dalo zabaviť, a nie kde sa prezentovali len dokonalé ženy s kozmetikou a oblečením. Hovorila som si, že nechcem, aby také baby boli vzorom pre moju dcéru...“ hovorí Nikol. Instagram však využila aj na to, že vyzbierala oblečenie, hračky aj peňažnú pomoc.

„Behala som po veci po celej Bratislave a potom sme ich s kamoškou naložili do dvoch dodávok a urobili Mikuláša a Vianoce tým, ktorí to potrebovali. Kontaktovala som známych, ktorí sa postarali o to, aby 15 detí z detských domovov prežilo tie najkrajšie Vianoce. Som rada, že sa zapojil celý Instagram, a chcem tieto veci rozbehnúť vo veľkom. Je toľko sociálne slabých rodín a zničených detí,” hovorí Nikol. Jej húževnatosť sa jej však vypomstila, lebo hneď po tejto akcii skončila na dva týždne v nemocnici s trojitým zápalom žalúdka.

Farmárka sa o svoje životné kotrmelce snaží deliť aj s mladými dievčatami, aby im ukázala, že čokoľvek sa stane, dá sa ísť ďalej. „Nech sa pozrú na mňa. Dnes stojím pevne na svojich nohách, mám rada svoj život, svoj komfort a plány do budúcna, ktoré chcem dosiahnuť sama.“ Aj bez muža? „Zatiaľ všetku lásku vkladám do dcéry, mala som, samozrejme, nejaké známosti, ale nenechala som ich u seba ani prespať... Som skrátka samostatná jednotka...“ uzavrela.