Soňa Müllerová si vždy chránila súkromie, no táto doba praje sociálnym sieťam a kto na nich nie je aktívny, akoby ani nežil... Ako sa so zverejňovaním súkromia, so sledovateľmi a ich reakciami popasovala obľúbená moderátorka? A aké sú Vianoce u atraktívnej Slovenky, ktorá vytŕča z priemernosti svojim módnym štýlom?

Dnešná doba praje sociálnym sieťam. Vy ste sa vždy bránili médiám, nechceli ste si veľmi púšťať ľudí do súkromia. Bojovali ste so sociálnymi sieťami?

Bojujem stále, aj keď mám svoj profil už druhý rok. Veľmi rozmýšľam nad tým, čo tam dám. Veľakrát mám chuť v priebehu dňa niečo zverejniť a potom si poviem, veď je to príliš osobné, tak sa zaseknem. Zo súkromia dávam iba kúsok.