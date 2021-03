Silvia Lakatošová už pár rokov žije s manželom a dvoma deťmi v malebnej dedine Limbach neďaleko Bratislavy a užíva si všetky výhody rodinného domu. A tak v duchu hesla „čo neurobíš pre dieťa“, dovolila, aby sa jej domácnosť rozrástla o ďalšie zvieratá. Na dvore jej vyrástlo luxusné bývanie pre päť okrasných sliepok.

Kto túžil po sliepkach?

- Môj syn Christián je veľký milovník zvierat, a keď bol maličký, rozbehol sa za každou sliepkou, ktorú uvidel. Už sedem rokov, čo žijeme na dedine, mi pílil uši, aby sme si nejaké zaobstarali, je to jeho sen. Zhodou okolností si kúpil môj známy jedného kohúta navyše, a keďže dvaja kohúti sa na jednom dvore neznesú, ponúkol ho nám. Nedalo sa odmietnuť, súhlasila som. Hneď ako sme kohútika dostali, sadla som za počítač a googlila sliepky, aby nebol dlho sám. Tiež bolo treba zadovážiť kurník. Do troch dní sme ho mali doma, chlapi ho zložili, je naozaj krásny a deti sú nadšené.

Aj vy?

- Je pravda, že ja by som asi sliepky pre seba nechovala, aj keď sú naozaj krásne, ale čo neurobíte pre dieťa? Okrem okrasných sliepok plemena milfler, teda liliputiek, ktoré už behajú po trávniku, vďaka čomu ho tento rok nebudeme umelo hnojiť, a kohúta žijeme tiež s andulkami, kanárikmi, korelou a rybičkou. No a po záhrade nám voľne behajú počas teplých mesiacov aj štyri morčatá.

Zväčša to býva tak, že rodičovi potom spočinie starostlivosť o zvieratá na pleciach. Je to tak aj vo vašom prípade?

- Určite nie. Christián ráno vstane, vypustí sliepočky z kurníka a večer ich zavrie. Je to jeho rituál ešte pred začiatkom vyučovania. Všetky zvieratá nakŕmi a vyčistí okolo nich ešte skôr, ako si umyje zuby. Ja sa nestarám. Len keď bol v tábore alebo s folklórnym súborom, kde tancuje na nejakom vystúpení, napísal mi na dve strany zoznam úloh, čo treba s každým zvieraťom robiť. Na žrádlo prilepil lepky s odkazom, aby som niečo nepoplietla. My ho v jeho vášni podporujeme – okrem toho, že je zaťažený na operence všetkého druhu, je aj rybár. Ale musím povedať, že našu zoo mám rada a už sa nevieme dočkať prvého vajíčka.

Deťom ste dopriali ich vášeň, a čo vy? Čo ste si vyárendovali pre seba?

- Mojou vášňou je jedlo, takže varím aj pečiem. A teším sa, že začína variť aj Christián – urobil nám už kompletný obed. No a keďže si doprajem, potrebujem spáliť kalórie. Každý deň sa na 50 minút posadím na spinningový bicykel a idem naplno. To je môj čas, keď všetci akceptujú, že sa zavriem do izby a šliapem do pedálov spolu s ostatnými z nášho fitka.

Cvičenie robíme online cez internet. Samej by sa mi nechcelo, takto sa navzájom povzbudzujeme. Dobijem baterky, vyčistím si hlavu. Je to môj rituál, ktorého sa nevzdám. Vybláznim sa tak, že môžem žmýkať tričko. A potom bez výčitiek zjesť aj polovicu bonboniéry. (Smiech.)

