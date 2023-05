Herečka Petra Dubayová sa už objavila vo filme Sviňa, v rozprávke Zakliata jaskyňa či v jojkárskom komediálnom seriáli Šťastná rybka. Zatiaľ najväčšie ohlasy však prišli až s postavou Evy, predavačky módy. V seriáli sa zahľadí do nacistického dôstojníka, s ktorým to na šťastný koniec nevyzerá. Ako je na tom sympatická brunetka v súkromí?

Seriál Dunaj, k vašim službám je mimoriadne populárny. Čakali ste, že budete súčasťou až takého úspešného projektu?

Pravdupovediac, nečakala som, že to bude až také intenzívne. Jasné, že sme na začiatku mali nejaké očakávania. Aj Markíza, keď do toho išla, mala predpoklad, že pôjde o projekt, aký u nás ešte nebol, ale nikdy nevieme, ako to nakoniec verejnosť prijme. Ľudia to skutočne sledujú, oslovujú ma aj neznámi, aj ľudia z môjho okolia, ktorí bežne televíziu nesledujú. Je to veľmi príjemné, nečakala som to, ale teším sa z toho.

Populárni herci strhujúcej televíznej ságy Dunaj, k vašim službám zavítali do Svätého Jura, aby pokrstili nové ružové víno unikátnej slovenskej odrody Dunaj z produkcie ViaJur. Zároveň absolvovali autogramiádu pre návštevníkov vinárstva. Na snímke Petra Dubayová a Marek Rozkoš. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Aktuálne sme vás odchytili po viac ako hodinovej autogramiáde. Je to pre vás prvá takáto skúsenosť?

Bola to pre mňa prvá autogramiáda aj takáto verejná mediálna udalosť, keďže som doteraz prevažne hrávala v divadle či vo filme, kde to vždy bolo obmedzené na nejaký konkrétny čas. Toto je prvý dlhodobý projekt, vďaka ktorému ma ľudia aj viac spoznávajú.