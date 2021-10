Monika je ostrieľanou porotkyňou aj v aktuálnom ročníku speváckej súťaže Superstar, ktorú môžete vidieť v piatky o 20.30 na Markíze a v predstihu aj na VOYO.

Nezabúda však na to, ako sa postavila v roku 2009 pred porotu ona sama. „Na prvom kastingu som bola vyklepaná, s malou dušičkou, či postúpim. Nezabudnem na ich výrazy – usmievali sa a to ma v prvých sekundách upokojilo,“ spomína.

Byť úspešným spevákom neznamená len mať dobrý hlas, treba sa vedieť zapojiť do hry zvanej šoubiznis. Ako sa dnes cítite v tomto prostredí?

Myslím, že človek naberá skúsenosti celý život a vždy vás môže niečo prekvapiť. Ale momentálne cítim, že odkedy som mamina, veľmi som sa upokojila, nemám pocit, že sa musím niekam ponáhľať. Viem, že na mňa všetko počká. V tomto prostredí žijem takmer 11 rokov, je mi fajn, už viem, ako to všetko chodí. Navyše, v šoubiznise som si našla veľa priateľov, s ktorými trávim čas, mám ich rada, radíme si v rámci hudby, máme spoločné témy a to je skvelé.

K šoubiznisu patrí aj zdravé sebavedomie – pochybujete niekedy o sebe?

Verím tomu, že každý z nás má občas chvíle, dni alebo obdobia, kedy sa necíti úplne dobre, potrebuje nejaký nový štart alebo nakopnúť. Myslím, že každý to zažil, a ak nie, tak „kecá“. Ale nemyslím, že som mala nejaký úplný výpadok. Azda na začiatku, chvíľku po SuperStar. Mala som vtedy obdobie, keď som cítila, že nemám manažéra, ostatní majú a ja stále nič. A potom sa to odrazu rozbehlo. Treba mať šťastie, stretnúť správnych ľudí, ktorí vám pomôžu dotiahnuť veci tam, kam si prajete, bez toho, aby vás menili k svojmu obrazu.

Makhmud Muradov vo svojom rodnom Uzbekistane. Zdroj: instagram Monika Bagárová

Prezradíte, kde je vaša slabina, a naopak, v čom je vaša sila?

Moja slabina? Chcela by som sa naučiť byť viac trpezlivá. A neviem, ako to teraz vyznie, neviem, či je to slabina alebo moje plus, ale niekedy som až veľmi citlivá. Možno by som chcela viac a lepšie vedieť rozoznať, kedy byť veľmi citlivá a kedy nie. A moje plus je v tom, že žijem pre rodinu. Urobím pre nich čokoľvek. Každý moment sa snažím robiť ostatných šťastnými a to je pre mňa v živote dôležité. Verím, že ako si to človek nastaví v mysli aj v srdci, tak žije. Takže si nepripúšťam negatívne veci, snažím sa byť šťastná a rozdávať lásku.

Nepatríte k známym tváram, ktoré by mali maniere, stojíte nohami na zemi – ako sa vám to darí?

Moji rodičia ma vždy viedli k tomu, aby som bola láskavá a pokorná k životu. Ja si stále uvedomujem hodnoty, ktoré sú pre mňa v živote dôležité, teda rodina, láska a zdravie. Vážim si ich a snažím sa ich udržať. Darí sa mi to vďaka môjmu okoliu, rodine a mojej dcére, ktorá mi ukázala tú najväčšiu lásku na svete. Aj ju budem viesť tým smerom, aby vedela, že to podstatné musí v živote fungovať, aby mohli fungovať aj ostatné veci.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.