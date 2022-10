Spevákovi Egovi (38) sa podarilo vybudovať si život, aký mu vyhovuje, slušne ho živí hudba, ale má aj zadné dvierka, ak by sa to raz skončilo. A, samozrejme, rodinné zázemie, ktoré vymenil za nočný život. „Bol som majster Slovenska v párty živote,“ hovorí Ego.

V obývačke máte koberec, na ktorom je napísané Keep off. Čo to pre vás znamená?

Odkazovo to pre nás nič neznamená, pretože často slúži ako žinenka. Je to darček od Yakshu (slovenský producent z hudobného a módneho priemyslu, pozn. red.). Koberec navrhol prvý umelecký dizajnér pre značku Louis Vuitton, ktorý bol afroamerického pôvodu, Virgil Abloh.

Ste milovník sloganov, citátov či úderných viet, ktoré nakopnú? Máte obľúbenú myšlienku z piesne, ktorú používate v nejakých momentoch v živote?

Posledný, ktorý ma zaujal, bol „pea­ce of mind“, teda ozajstný úspech je mať pokoj na duši. A často používam slogan „spend wisely“, teda míňajte rozumne. Z mojich skladieb je najlepší „verím v silu dobra, dám ti, poď si zobrať, v tomto svete zo zla by trocha dobra bodla“.

Idú pochmúrne jesenné dni – ste typ, ktorý sa rád zavrie doma a vychutnáva si „papučový čas“?

Bohužiaľ alebo vďakabohu nie som veľmi papučový typ a som rád medzi ľuďmi. Mám rád ľudí.

Čo bolo pre vás dôležité, keď ste zariaďovali byt? Hovorili si do výberu izby aj vaše dcéry?

Dom sme kúpili zariadený a do zariadenia izieb mojich dcér som nezasahoval. Dokonca som bol požiadaný o to, aby som to zopár dní neriešil, pretože všade boli piliny. Bol som z toho hotový, tak som si iba „kusol“ do jazyka. Nechal som to na nich a myslím si, že si tam aj manželka splnila detský sen o svojej izbe, čo jej, samozrejme, kvitujem.