Otrasný incident nenechal chladné ani známe osobnosti. Sociálne siete ihneď zaplavili ich pobúrené vyjadrenia a vlastné skúsenosti so šikanou. Plné správ sú aj médiá a moderátori spravodajstva sú práve tí, ktorí nielen musia na obraze informovať verejnosť o nepríjemných udalostiach, ale sami sú rodičmi, a tak sa ich tieto témy osobne dotýkajú. Je to i prípad manželskej dvojice – Zlatice Švajdovej Puškárovej a Patrika Švajdu, ktorí majú dvoch synov – Lea (11) a Adama (4). Práve starší je vo veku ako obeť miloslavovského incidentu.

Zastihla vás táto správa v práci, museli ste ju zahlásiť?

Nie, mali sme práve dovolenku a boli sme s deťmi na lyžovačke. No šokovalo nás to, je to otrasný, až neľudský prípad šikany, ktorý je o to vážnejší, že iniciátormi sú deti. Je zúfalé, že práve deti dokážu spôsobiť takýto doslova zločin. Čo vedie detskú dušu robiť iným zle, namiesto toho, aby si užívala bezstarostné detstvo?