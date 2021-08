Iveta Malachovská nám nedávno, pri príležitosti narodenín, otvorene povedala, že ju dobieha jeden zdravotný problém. Keď mala štrnásť rokov, diagnostikovali jej koxartrózu. Keď mala dvadsaťpäť, povedali jej, že by potrebovala vymeniť kĺb. Nesúhlasila. Už však prišiel čas – dohnali ju k tomu veľké bolesti, ktoré veľmi aktívnej moderátorke nedovoľovali hýbať sa tak, ako chcela, nemohla spávať od bolesti, ale hlavne potrebuje byť fit kvôli milovanému manželovi Martinovi Malachovskému. Pozhovárali sme sa s ňou dva týždne po náročnej operácii.

Ako sa zžívate s novou súčasťou svojho tela – s umelým kĺbom?

Mám sa dobre, už mám aj vybraté štichy. Rana vyzerá tak, že už nepôjdem na mólo v bikinách, ale veď som nechodila ani doteraz, takže sa nič nedeje. Liečim sa, pomaly rehabilitujem podľa toho, čo mi poradili fyzioterapeuti v nemocnici. No a okrem toho mám vedľa seba svetového partnera, ktorému operovali kĺb pred piatimi rokmi. Takže Martin ma pri cvičení napráva: Toto nerob, tu pridaj...

Ste hyperaktívny človek, zrejme je ťažko obsedieť, však?

Áno, ja mám, obrazne povedané, vrtuľu v zadku. Martin ma od rána do večera krotí, aby som sa šetrila. Priznám sa, že keby nebolo olympiády, ktorú môžem sledovať v televízii, asi vyletím z kože. Ale, samozrejme, už sedím pri počítači, pracujem, ako sa dá, pomaly sa vyberám na prechádzky, na stretnutia, o 4 týždne začnem cvičiť kvôli zhodeniu nabratých kilogramov tak, ako by som chcela. Štyri týždne musím vydržať s režimom, aký mi nariadili v nemocnici, a rehabilitovať s mierou.

Manžel Martin sa zrejme o vás príkladne stará. Prekvapil vás niečím?

Musím povedať, že som sa po 30 rokoch dočkala raňajok do postele. Prvé dni som sa totiž nemohla ani pohnúť, tak mi nosil jedlo na taký ministolík v posteli. Martin je teraz absolútny špecialista na raňajky, robí rôzne nátierky na chlieb, k tomu mi dá na tanier obľúbené rajčiny, reďkovky... skrátka si ma rozmaznáva. Mám pocit, že mám teraz medové týždne, čo sa týka kateringu môjho manžela, naozaj sa prekonáva.

Zrejme ste ho k ničomu nepúšťali, tak teraz objavuje...

Presne tak, ja som ho 30 rokov od domácich povinností držala mimo, v živote nerobil veci, do akých sa pustil teraz. Dokonca už dal dvakrát prať. Stála som, samozrejme, nad ním, keď triedil bielizeň a pýtal sa, prečo sa toto perie spolu a tamto nie. Zistil tiež, ako sa používa práčka. Pochopiteľne, to je moje maslo na hlave, že som ho k tomu nepustila, ale keďže sme so sestrou vyrastali len s maminou, tak sa mi zdalo prirodzené v manželstve robiť „typicky ženské práce“ sama. No ale naraz prišla chvíľa, keď manžela potrebujem ako predĺženú ruku. Martin má podľa mňa teraz výstrel raketou do reality a do ženských aktivít, ktoré sú úplne typické pre domácnosť. Už sme sa aj povadili...

Prečo?

My máme vo zvyku byť k sebe láskaví, milí, a keď som smädná, použijem vetu: „Keď budeš mať trošku času, mohol by si mi, prosím, priniesť pohár vody do pracovne?“ A on povie: „Povedz mi to jasne a krátko, lebo keď okolo toho ťaháš toľko motúzov, ja zabudnem podstatu, potrebujem jasný príkaz.“ No, je to chlap, ktorý potrebuje pokyny, už som to pochopila, že je to tak lepšie. (Smiech.) Ale veľa vecí robí, samozrejme, bez „príkazu“, naopak, prekvapuje ma, až ma to dojíma k slzám.

Včera som si povzdychla pri predstave dobrej zmrzliny z našej obľúbenej zmrzlinárne. On vzal nádobu a išiel ju kúpiť! Keď ste pripútaní na lôžko, ste dvojnásobne citlivejší a zraniteľnejší, naraz takéto drobnosti majú hodnotu briliantového prsteňa. Môj muž bol ku mne vždy veľmi pozorný, ale možno som to vnímala tak povrchnejšie, teraz to viac preciťujem a viac ma to dojíma.

