Málokto by šarmantnej blondínke tipoval, že o dva roky oslávi sedemdesiatku. Emma Tekelyová začínala ako modelka a celý život sa objavuje na televíznych obrazovkách, preto byť stále krásna a mladá je pre ňu aj čiastočná povinnosť a náplň práce. Triky na to, ako docieliť mladistvý výzor, ale i vnútornú spokojnosť, si nenecháva len pre seba, ale roky sa o ne delí s ostatnými ženami prostredníctvom kníh. Napísala ich už dvadsať, napriek tomu v každej knihe prekvapuje novými užitočnými postrehmi a názormi na to, po čom túži každá žena – byť úžasná, milovaná, šťastná. V tej najnovšej tvrdí, že: Byť ženou je úžasné, v každom veku.

Kniha Emmy Tekelyovej ,,Byť ženou je úžasné v každom veku" Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY