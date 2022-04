Lucia Livschitz Kollárová prehovorila o náročnej operácii čeľuste. Šarmu odhalila, koľko tento zákrok v zahraničí stojí.

Aký problém s tvárou ste mali?

Od detstva som sa trápila pre svoju nedostatočne vyvinutú spodnú čeľusť a malú, nevýraznú bradu. Nikto nie sme dokonalý, lenže môj problém bol naozaj veľký. K normálnym tvárovým proporciám mi chýbal centimeter kosti. Brada a spodná sánka majú veľký vplyv na to, ako pôsobí zvyšok tváre. Ak sú spodné proporcie príliš nevýrazné, tak potom oči, zuby, ústa, nos môžu vyzerať, naopak, až príliš dominantne. Presne to bol môj prípad. Príliš veľké oči, zuby, „vycerený“ úsmev.





Upozornili vás lekári, aké následky to môže mať v dospelosti?

Keď som bola dieťa, profesor, ktorý sa snažil môj problém vyriešiť a urobil, čo sa dalo, varoval moju mamu, že zhruba vo vyššom strednom veku sa mi možno pod krkom vytvorí lalok, keďže koža nebude mať dostatok opory čeľustnou kosťou. Teraz mám 45 rokov a naozaj som si začala všímať zmeny. Čoraz častejšie ma v posledných rokoch trápili infekcie hrdla – kvôli chýbajúcemu centimetru som totiž nemohla zavrieť pery a dýchanie ústami vysušovalo sliznicu hrdla tak, že bola náchylná na infekcie. Stále častejšie ma bolela spodná pera, ktorú som „znásilňovala“, snažiac sa zavrieť ústa. A náznaky laloku!

Lucia Livschitz Kollárová po operácii čeľuste. Zdroj: Archív L.L.K.





Rodilo sa rozhodnutie ísť na operáciu ľahko?

Všetko sa to spojilo a ja som na jeseň kontaktovala jedného veľmi uznávaného švajčiarskeho chirurga, ktorý vie s tvárovými kosťami robiť zázraky. Keď mi vysvetlil, čo bude musieť urobiť, aby dal do poriadku proporcie mojej tváre, musela som to najprv predýchať. Nebola som si istá, či môžem mojej mame, tri roky po tom, čo sme prišli o otca, privodiť ďalší stres a obavy. A či je fér môjho manžela veľmi zavaleného prácou zaťažiť obavami a starostlivosťou o mňa po operácii. A ako bude takú náročnú rekonvalescenciu mamy znášať šesťročná dcérka... Môj Mark bol presvedčený, že to spolu zvládneme, a moja mamina mi povedala: „Luci, som si istá, že Karol by ti to odobril.“ Opora a odhodlanie mojich blízkych boli pre mňa rozhodujúce.



Museli ste si našetriť alebo tento zákrok prepláca poisťovňa?

Ak sa nemýlim, na Slovensku hradí operáciu čeľuste poisťovňa. Vo Švajčiarsku, kde žijem už siedmy rok, si pacient všetko hradí sám. Moju operáciu sme financovali z našich úspor. Suma zodpovedá zhruba cene nového auta nižšej strednej triedy na Slovensku.

