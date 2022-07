Pedagogička z Gymnázia v Bánovciach nad Bebravou, kde učí angličtinu a geografiu, sa na niekoľko týždňov zviditeľnila ako „lovkyňa“ z vedomostnej relácie. Tí, ktorí sledovali súťaž Na love, žasli nad tým, aká chodiaca encyklopédia je táto žena. Relácia sa však končí, Markíza avizuje, že ďalšie diely sa nakrúcať nebudú.

Je vám to ľúto? Ste súťaživý typ...

Samozrejme, že mi je to ľúto, pretože na príprave sa podieľalo množstvo ľudí, ktorí vynaložili veľa energie na realizáciu programu. Ako problém vidím možno nie práve najvhodnejšie načasovanie uvedenia relácie do programovej štruktúry. Možno keby bola uvedená na jeseň, mala by vyššiu sledovanosť. Po oznámení konca Na love mi mnoho známych volalo a písalo, prečo sa to deje, pretože po dlhom čase to bol program, ktorý mal nielen zábavný, ale nenásilnou formou aj vzdelávací charakter. Viem, že v Česku sa relácia teší veľkej obľube.

V súťaži Na love ste ukázali, že môžete viesť „small talk“ s molekulárnym fyzikom, s historikom umenia a v konverzácii by ste sa nestratili ani medzi džokejmi. Máte pocit, že keď sa niekde objavíte, ľudia si hovoria – pozor, ide lovkyňa, ktorá všetko vie?

(Smiech.) Nie, a dúfam, že to tak ani nebude. V mojom bezprostrednom okolí, ale aj v meste, kde žijem, ma poznajú už dávno, Na love nebola moja prvá televízna skúsenosť. Za posledných dvadsaťjeden rokov som prešla prakticky všetkými väčšími slovenskými vedomostnými súťažami. A bude to znieť ako samochvála, ale veľmi úspešne. Posledných desať rokov som sa v žiadnej súťaži neobjavila, takže som bola v podstate pre mnohých nová tvár.

Ako ste sa stali lovkyňou?

Produkcia oslovovala rôzne inštitúcie, univerzity a stredné školy. Keďže naša pani riaditeľka vedela, že mám skúsenosti s televíznymi súťažami, povedala mi – vyskúšaj to. Dlho som váhala, ale presvedčil ma manžel, takže asi po týždni som do televízie zavolala. Ozvala som sa s pocitom, že aj tak už bude neskoro. Nebolo. Na kastingoch som postupovala z jedného kola do ďalšieho, až ma nakoniec vybrali. Ale bolo tam viac veľmi šikovných žien.

Bol na konkurzoch nejaký moment, ktorý vás zneistil?

Áno. Absolvovali sme rôzne kamerové skúšky, čo pre mňa bolo dosť stresujúce, pretože som povahou úplný introvert. Nie som zvyknutá vystupovať pred kamerami. Trochu mi pomohlo, že učím vyše tridsať rokov a denne sa musím postaviť pred žiakov a prednášať. Pomohla mi aj hlasová pedagogička a herečka Eva Žilineková, ktorá sa venuje mediálnemu tréningu a podobnú problematiku vyučuje aj na univerzite.

Bolo vaše vystupovanie v súťaži nalinkované scenárom alebo ste boli úplne sama sebou?

Viac-menej som bola sama za seba, scenár neurčoval, čo majú lovci hovoriť alebo ako sa tváriť. Všetko to vyplynulo z danej situácie.

Oblečenie ste mohli mať svoje alebo to bola práca kostymérov? A celková vizáž? Mohli ste hovoriť do svojho účesu?

Väčšinu oblečenia, až na niektoré doplnky, brošne, tvorili kúsky z môjho šatníka, samozrejme, po dohode s kostymérkou Danicou Raytchev. Nohavicové kostýmy mám radšej než šaty. Prispôsobiť bolo treba farby, ktoré by vyhovovali osvetleniu a scéne. O celkovú vizáž sa starali skúsení vizážisti a trochu som si musela dať skrátiť vlasy. Mala som budiť dojem prísnej profesorky.

Foto pred nakrúcaním súťaže - kvôli Na love si musela trochu skrátiť vlasy, aby pôsobila prísnejšie. Zdroj: archív Denisa Žitňanská

Scenár vám prikazoval, aby ste sa niekoľkokrát za daný diel postavili a prišli cez veľkolepo osvetlenú bránu zasadnúť na svoju stoličku. Dosť ste sa nachodili...

Nebola to pre mňa žiadna veľká fyzická záťaž, denne sa nachodím po chodbách a schodoch v škole oveľa viac. (Smiech.)

Štúdio bolo postavené tak, že ste sedeli vysoko nad súťažiacimi, v pozícii nadradeného lovca. Pomáhala vám táto pozícia pri súťažení?

Nemala som pocit nadradenosti. Hlavne som hráč, a keď hrám, prestávam vnímať okolie aj rušivé elementy v ňom.

Mali ste čas na to, aby ste si so súťažiacimi podebatovali a uvoľnili sa?

Po každej epizóde sme mali pár minút na osobné stretnutie. Bolo mi trošku ľúto, keď som videla, akí boli výborní, ale porazila som ich a odišli bez výhry. Vedela som sa vcítiť do ich kože. Ale viete, ego hráča vás nepustí.

Bolo pre vás Na love zábavou?

Áno, ale s pocitom veľkej zodpovednosti. Jednak k sebe, aby som si, ľudovo povedané, neurobila hanbu, a na druhej strane, hrala som vlastne za televíziu, ktorá mala vďaka mne ušetriť financie. Tým, že som prešla rôznymi súťažami, veľmi dobre som chápala aj ľudí, ktorí stáli proti mne. Pamätám si ešte markizácke Pokušenie spred dvadsiatich rokov, keď som postupovala z jedného kola do druhého, a keď to súperi videli, vraveli si – my s ňou nechceme ísť. (Úsmev.) Aj keď spočiatku som mala pocit, že moji mužskí súperi ženu v súťaži nepovažovali za rovnocenného súpera.

Orientujete sa naozaj v rôznych témach, ani šport vám nie je cudzí. Je nejaká oblasť, ktorá je vašou slabosťou? Nie je možné, aby bol človek doma vo všetkom.

Samozrejme, nikto nevie všetko… Ale mala som to šťastie, že v mojej pamäti sa toho ukladalo veľmi veľa bez nejakého úmyslu, stačilo počúvať správy, pozerať dokumentárne filmy. V škole zasa stačilo sedieť na hodinách a fakty ostávali v hlave. A šport je moja „srdcovka“, hoci na to veľmi nevyzerám. Keď bola v roku 1984 olympiáda v Sarajeve, študovala som na gymnáziu. Aby som ju mohla sledovať, vzala som si jednoducho dvojtýždňovú maródku. Fascinovala ma aj prvá športová redaktorka v Československu Mária Zavarská. Páčila sa mi jej práca, hovorila som si, že toto by som raz v živote chcela robiť, hoci som vedela, že sa na to povahovo nehodím. Možno aj z toho pramení môj záujem o šport.

Niekto má skôr fotografickú pamäť, iný si pamätá vďaka počutiu, ďalší využíva mnemotechnické pomôcky. Čo radíte svojim študentom?

Vždy hovorím, že na hodinách je dôležité počúvať, byť prítomný nielen fyzicky, ale aj duchom. A môj typ pamäti? Hoci si dodnes dokážem vybaviť niektoré stránky z učebníc z gymnaziálnych čias, nepovedala by som, že mám úplne fotografickú pamäť. Využívam všetky zmysly.

Vedeli ste ešte aj to, že raper Kali robil šoféra na ministerstve. To nie je informácia, ktorú treba vedieť. Máte niekedy pocit, že si zapamätávate zbytočnosti, hoci to ani nechcete?

Informáciu o Kalim som počula v televízii pri robení raňajok a uložila sa mi v hlave. A keď sa potom v súťaži objavila otázka, vybavilo sa mi to. Veľakrát sa však stane, že informácia, o ktorej viete, že ju kdesi máte, nenabehne v momente, keď ju potrebujete. A čo sa týka zbytočných informácií, áno, zapamätám si kadečo, ale to, čo všetko mám kúpiť v obchode, to nie. (Smiech.) Treba však priznať – pozorujem na sebe, že vekom sa už informácie neukladajú tak ľahko. Keby som sa chcela cielene niečo učiť, išlo by to už ťažšie.

Mozog potrebuje aj oddychovať. Aký relax si doprajete vy? Viete vypnúť?

Veľmi dobrý relax je čítanie. Čítam prakticky všetko, čo mi príde pod ruky, nemám vyslovene obľúbený žáner. Mám dni, keď sa mi chce zalistovať v encyklopédiách, len tak „refrešnúť“ poznatky a zistiť, čo všetko som pozabúdala. Alebo vezmem do ruky beletriu či noviny. Zahrám si aj počítačové hry, ale mám radšej skôr logické záležitosti, napríklad sudoku, solitaire. Aj to je relax. Ale keď mám možnosť, oddychujem aj na horách alebo na pláži. Cestovanie milujem. V lete rada cestujem k moru, ale priznám sa, že nevydržím ležať na slnku celé dni, musím chodiť a spoznávať prírodu, ľudí, kultúru...

Pred cestou si teda poriadne naštudujete bedeker? Asi nepatríte k turistom, ktorým stačí nasávať atmosféru okolia.

Áno, chodím s bedekrom a často si aj vďaka Google Street View pripravím itinerár, aby som presne vedela, kam ideme a čo zaujímavé tam uvidíme.

Vrátim sa ešte k školstvu. Ste prísna alebo šikovnému matematikárovi nepokazíte vysvedčenie len preto, že nevie, aké je hlavné mesto Somálska?

Závisí to od situácie. Ak vidím snahu, niečo sa, samozrejme, dá tolerovať. Nemôže byť každý zdatný vo všetkom. Pamätám si, ako mi učiteľka telocviku dala dvojku preto, že som sa nedokázala vyšplhať na lano či tyč a nepreskočila som kozu. Bola to moja jediná dvojka na základnej škole…

Stav školstva je veľká téma. Čo by ste odkázali alebo vykričali ministrovi?

Všetky reformy, ktoré som za 31 rokov zažila, smerovali len k tomu, že deti toho vedia čoraz menej. Áno, máme Google, ale aj tam musíte vedieť zadať, čo chcete nájsť. Objem základných vedomostí je potrebný. Veľmi sa obmedzilo napríklad pamäťové učenie, čo je základ pri menších deťoch. Ak si nevytrénujú pamäť, ťažko sa im neskôr učí. Už to vidíme, často si nedokážu zapamätať tri súvislé vety. Ďalší problém je neskutočná byrokracia, na pleciach učiteľov je toho čoraz viac. O finančnom ohodnotení učiteľov ani nehovorím, vo väčšine krajín sú na tom kolegovia oveľa lepšie.

Chceli ste niekedy zo školstva odísť pracovať niekam, kde viac ocenia vaše vedomosti?

Áno, občas som sa s touto myšlienkou pohrávala, ale svoju prácu mám rada. Venujem sa aj geografickej olympiáde a žiaci to pod mojím vedením často dotiahli ďaleko. Vždy, keď dosiahli nejaký úspech, mala som dobrý pocit a vravela som si, že stojí za to ostať. Naozaj veľmi rada učím, odovzdávam vedomosti, ale neznášam všetko to okolo. Nie je nič neobvyklé, keď sa v júni dozviete, že od septembra máte učiť podľa nového vzdelávacieho programu, doslova z týždňa na týždeň treba materiál pripraviť bez akýchkoľvek bližších informácií. To demotivuje a poviete si, že s tým už radšej praštíte. Potom príde úspech študentov a poviete si, že to vydržíte.

Bol predsa len nejaký minister, ktorý to mal našliapnuté dobre?

Asi pred dvadsiatimi rokmi. Celkom sa mi páčilo úradovanie Milana Ftáčnika. Považovala som ho za veľmi rozumného človeka. Inak to bola obvykle katastrofa. S kolegami sme sa vždy báli, akú, s prepáčením, hlúposť kto vymyslí. Každý chcel nejakú reformu, ale boli to skôr „deformy“. Veľa by mohli rozprávať učitelia matematiky alebo fyziky. Dnes preberajú s deťmi slabú polovicu učiva, ktoré preberali kedysi. Deti potom prídu na technické univerzity a majú problémy.

Keď sme sa zhovárali s moderátorom Viktorom Vinczem, povedal, že ho nakrúcanie relácie motivovalo pri náročnom štúdiu, ktoré potrebuje na pilotské skúšky. Je podľa neho dôležité nezaspať, treba sa rozvíjať v oblasti, ktorá vás baví, nech je to čokoľvek.

Súhlasím. Aj ja sa snažím stále na sebe pracovať. Milujem cudzie jazyky, nedávno som chodila na kurz taliančiny, ktorú som sa učila ako samouk ešte na gymnáziu. Chcela som si to obnoviť a zdokonaliť. Takisto mám rada ručné práce, kedysi som chodila na kurz strihov a šitia, získala som niečo ako výučný list, bavilo ma posúvať sa aj v tom dopredu. Dnes ma baví pletenie. Viac ako varenie. (Smiech.)

Uzavrime to teda tým, že aj ľudia, ktorí nemajú fenomenálnu pamäť a encyklopedické vedomosti, majú svoju hodnotu a môžu byť v niečom dobrí.

Určite. Každá profesia je potrebná a má nejaké množstvo poznatkov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste v nej boli dobrí. Stále sa máte čo učiť, aby bola vaša práca kvalitnejšia, lepšia, žiadanejšia. A nemusí to byť len štúdium skrípt…